One Piece : la série Netflix réalise un meilleur démarrage que Stranger Things et Mercredi

C'est une performance à laquelle on ne s'attendait pas vraiment, et pourtant : One Piece vient d'établir le meilleur démarrage de l'histoire de Netflix pour une série. En seulement une semaine, l'adaptation live du manga légendaire a accumulé plus de 140 millions de vues, ce qui le place devant Stranger Things et Mercredi, les précédents détenteurs du titre.



Si Netflix est aujourd'hui vivement critiqué pour la qualité de ses séries parfois discutables, il arrive qu'un immense succès sorte (parfois) de nul part. Et une surprise, One Piece en est très clairement. Le projet d'adaptation en live action du manga culte a d'abord fait grincer des dents les fans, une réaction somme toute assez compréhensible, après les véritables échecs qu'ont été Cowboy Bepop ou encore Death Note.

Bien que ces deux œuvres jouissent également d'une popularité hors du commun, difficile d'atteindre le rang auquel se trouve désormais One Piece. Ce serait don un euphémisme de dire que la série était attendue au tournant par les fans, qui craignaient le pire. Mais, dès le premier jours, les critiques tombent et sont globalement positives. Il n'en fallait pas plus pour ouvrir les vannes. En une semaine, One Piece est devenue la série avec le meilleur démarrage de l'histoire de Netflix.

One Piece est la série la plus regardée du moment sur Netflix

En effet, selon les données récoltées par le site Netflix Tudum, la série culmine à l'heure actuelle à plus de 140 millions d'heures visionnées. Autrement dit, One Piece dépasse les démarrages, records pour l'époque, de Strangers Things saison 4 et de Mercredi, qui ont tous trôné en tête des charts à leur sortie. Pourtant, au départ, malgré un début assez confortable, One Piece était encore loin de ce record. Du 31 août au 3 septembre, la série avait enregistré “seulement” 18,5 millions de vues.

C'est donc en seulement 4 jours qu'elle a accumulé les visionnages restants, ce qui pour le moins impressionnant. Tout cela fait qu'à ce jour, One Piece se trouve à la première place des séries les plus populaires dans 83 pays, et dans le top 10 dans de 93 pays au total. The Witcher, à titre de comparaison, n'a cumculé que 15,2 millions d'heures visionnées sur sa 3e saison. On prédit donc un meilleur avenir à One Piece.