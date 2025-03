On vous dit tout du Xiaomi 15, les attaques par vishing se multiplient, c’est le récap’ de la semaine

Xiaomi lève le voile sur son dernier smartphone haut de gamme, une nouvelle arnaque met nos informations en danger, la RTX 4060 devient la carte graphique Nvidia préférée des joueurs sur Steam, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous dévoile tout sur le Xiaomi 15 et on vous explique pourquoi Google Search perd en popularité. Pendant que la RTX 4060 devient la carte graphique la plus utilisée sur Steam, le sentiment anti-Musk se propage au Canada. Attention, ne vous laissez pas piéger par les nombreuses attaques de vishing

Le Xiaomi 15 s’accompagne de belles nouveautés

C’est officiel, Xiaomi lance un nouveau smartphone haut de gamme, et le constructeur n’a pas lésiné sur les améliorations par rapport à son prédécesseur, le Xiaomi 14. Le Xiaomi 15 est équipé d’un écran AMOLED plus lumineux, d’une batterie de 5240 mAH et il se rechargera plus vite puisqu’il est compatible avec une charge rapide de 50 W en sans-fil et 90 W en filaire. La partie photo a également été perfectionnée. Xiaomi mise sur un partenariat avec Leica et propose un triple capteur 50 MP, un téléobjectif et un ultra grand-angle. Le Xiaomi devrait arriver prochainement en France et il sera disponible à partir de 1099 euros.

Steam : la RTX 4060 détrône la RTX 3060

Jusqu’à présent, la Nvidia RTX 3060 régnait sur le cœur des joueurs Steam, et conservait sa première place au classement des cartes graphiques les plus utilisées. Le dernier classement de la plateforme de février 2025 révèle que la RTX 3060 vient de perdre sa place de carte préférée, au profit de la RTX 4060. Sur le podium, on retrouve désormais la RTX 3060 en deuxième place, suivie de la RTX 4060 Ti.

L’IA et les réseaux sociaux font de l’ombre à Google Search

Le règne de Google Search est-il proche de la fin ? Le moteur de recherche fait en tout cas face à une concurrence croissante des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. En effet, un sondage récemment réalisé par The Verge, en partenariat avec Vox Media et Two Cents Insights, révèle que de nombreux utilisateurs se disent déçus par la qualité des informations partagées sur le moteur de recherche de Google, et se tournent de plus en plus naturellement vers des communautés en ligne, des plateformes comme TikTok ou encore vers ChatGPT Search.

Les attaques de vishing se multiplient

La méthode de vishing, appelée aussi phishing vocal, continue de se développer et de mettre en danger nos données personnelles. En effet, le nombre d’attaques par vishing a explosé dernièrement, tant chez les particuliers qu’au sein des entreprises. Cette nouvelle arnaque à la mode consiste à vous faire croire que vous parlez avec un service client ou à un agent d’assistance technique, et à vous soutirer des informations. Les cybercriminels gagnent la confiance de leurs victimes et s’emparent des informations bancaires ou des données personnelles en prétextant une menace urgente.

Le Canada tourne le dos à Starlink et Tesla

Le premier ministre de l’Ontario et l’ancienne vice-première ministre du Canada viennent simultanément de prendre des mesures drastiques allant à l’encontre de Musk. En effet, Doug Ford annule un contrat de 100 millions de dollars canadiens avec Starlink et Chrystia Freeland impose des tarifs de 100 % sur les véhicules Tesla importés au Canada. Le sentiment anti-Musk continue de croître au Canada, après que le milliardaire ait déclaré sur les réseaux sociaux que le Canada n’était « pas un vrai pays ».

Nos tests de la semaine

Radeon RX 9070 XT : un rapport qualité/prix très intéressant

AMD réussit à convaincre les joueurs grâce au prix extrêmement agressif de la RX 9070 XT. Ses performances en raster sont bonnes et le FSR 4 évolue en mieux. Malheureusement, le ray-tracing reste un gros point faible pour AMD, et Nvidia offre des performances largement supérieures. Nos tests nous ont également permis de constater que la Frame generation est toujours en manque d’évolution.

Bluetti Elite 200 V2 : une véritable réussite

La Bluetti Elite 200 V2 nous a largement conquis grâce à sa recharge très rapide, sa connectique complète et bien placée, sa puissance restituée impressionnante et son écran très lisible. Nous avons adoré son format compact et apprécié son excellent rapport qualité/prix. S’il faut lui trouver quelques défauts, on peut parler de son poids et de son application un peu fouillie. Autre petit bémol, la Bluetti Elite 200 V2 n’est pas résistante aux projections d’eau. Cela étant dit, c’est selon nous la meilleure batterie nomade de 2 kW du marché.

AMD Radeon RX 9070 : AMD est encore à la traine sur le ray-tracing

Le ray-tracing a été largement adopté par les développeurs et sur ce segment, AMD est encore en retard, notamment avec la Radeon RX 9070. On apprécie la consommation maîtrisée, les larges gains de performances en raster et l’arrivée de l’IA sur le FSR 4, mais on regrette que la frame gen soit toujours en manque d’évolution. Côté photo, nous n’avons pas vraiment repéré d’amélioration par rapport à la RX 7800 XT

Nvidia GeForce RTX 5070 : l’IA donne un coup de boost

Nvidia mise sur l’innovation logicielle ici, et il nous est facile de recommandée la RTX 5070, qui ressemble à la 4060 originale mais boostée à l’IA. Lors de nos tests, nous avons apprécié le DLSS 4, qui est toujours aussi séduisant, le format 2 slots mini et mimi, et bien sûr le ray-tracing, qui reste la force de la RTX 5070. À noter que nous avons été un peu déçus par les performances brutes qui sont en tout point similaires à la RTX 4070 SUPER.

Nothing Phone (3a) : l’une des meilleures affaires du moment

Nothing frappe fort avec le Phone (3a) ! Si vous cherchez un smartphone à moins de 350 euros qui combine excellente autonomie, design original, qualité des images et mises à jour pendant 6 ans, le Phone (3a) est fait pour vous. Petites ombres au tableau, le chargeur n’est pas inclus, le châssis du smartphone est en plastique et le bouton IA Square n’est pas encore très pratique. Cela étant dit, on adore le fait de pouvoir s’offrir un téléphone polyvalent et bon partout à ce prix.

Nothing Phone (3a) Pro : un bilan globalement positif mais des améliorations attendues

Le Nothing Phone (3a) Pro a su nous séduire grâce à son design non conventionnel, son écran OLED précis, bien calibré et lumineux, ses bonnes performances et son téléobjectif 3x efficace. Lors de notre test, nous avons été toutefois déçus de constater que l’intelligence artificielle est absente des fonctions de retouche photo. L’autonomie du Phone (3a) Pro est très moyenne, la recharge filaire est assez lente et la luminosité adaptative est un peu faiblarde.

Realme 14 Pro Plus : le constructeur mise sur un design très original

Avec le Realme 14 Pro Plus, disponible à partir de 529 euros, la marque chinoise semble vouloir convaincre les acheteurs avec un détail particulier : la coque change de couleur en fonction de la météo. En effet, sa coque en plastique est thermochromique. Le Realme 14 Pro Plus est très agréable à manipuler, son écran est bien calibré, sa puissance est mesurée mais bien maîtrisée et on adore son excellente autonomie. Petit bémol, si la partie logicielle est correcte, on regrette la quantité d’applications parasites.

