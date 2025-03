Cet allié proche des États-Unis envoie une énorme claque à Tesla et à Starlink

Dans un contexte de tensions commerciales croissantes avec les États-Unis, le Canada prend des mesures drastiques. C’est Tesla et Starlink qui sont dans son viseur.

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, a annoncé l'annulation d'un contrat de 100 millions de dollars canadiens avec Starlink, la société de satellites d'Elon Musk. Cette décision fait suite à l'imposition par l'administration Trump de nouveaux tarifs douaniers sur les produits canadiens. Ford a déclaré lors d'une conférence de presse : « C'est fini, c'est terminé. Nous n'attribuerons pas de contrats à ceux qui encouragent des attaques économiques contre notre province et notre pays ». Il a également annoncé que les entreprises américaines seraient désormais exclues des appels d'offres publics de la province, estimés à 30 milliards de dollars par an.

Dans le même temps, Chrystia Freeland, ancienne vice-première ministre du Canada, a proposé d'imposer des tarifs de 100 % sur les véhicules Tesla importés au Canada. Cette proposition vise à cibler spécifiquement les intérêts économiques proches de la Maison Blanche, Elon Musk étant devenu un conseiller influent de Donald Trump.

Un sentiment anti-Musk grandissant

Ces mesures reflètent un sentiment anti-Musk croissant au Canada. Récemment, une pétition signée par 230 000 Canadiens demandait la révocation de la citoyenneté canadienne de Musk, l'accusant de « tenter d'effacer la souveraineté canadienne ». En réponse, Musk a déclaré sur les réseaux sociaux que le Canada n'était « pas un vrai pays », attisant davantage les tensions.

L'hostilité envers Musk et ses entreprises ne se limite pas au Canada. En Europe et aux États-Unis, les ventes de Tesla sont en chute libre. En Australie, elles ont chuté de 70 %. De plus, les concessions Tesla aux États-Unis font face à une vague de vandalisme depuis que Musk est devenu un membre éminent de l'administration Trump.

La proposition de Freeland d'ouvrir le marché canadien aux véhicules électriques chinois pourrait avoir des conséquences importantes sur le secteur automobile. Bien que cela puisse diversifier l'offre et faciliter la transition vers des transports sans émissions, Tesla pourrait contourner certains tarifs en s'appuyant sur sa production en Chine.