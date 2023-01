Microsoft facilite l’apprentissage d’Excel avec l’enregistrement de scripts et les suggestions de fonction

L'enregistrement de script d'Excel n'était jusqu'à maintenant disponible que sur l'application en ligne. Microsoft est en train de l'implémenter, entre autres fonctionnalités, dans les versions Mac et PC.

Les scripts Office dans Excel permettent d’en automatiser les tâches répétitives. Ils sont très pratiques, mais ils ne sont jusqu’à présent disponibles que sur certaines versions du tableur, Microsoft 365, par exemple. Il faut par ailleurs les programmer soit en JavaScript, soit en TypeScript, ce qui les rend peu accessibles pour le grand public. La firme de Redmond envisage de proposer une version plus ergonomique et rapide de cette fonctionnalité, et ce pour l’ensemble des déclinaisons d’Excel. Une excellente nouvelle pour les nombreux utilisateurs de ce logiciel. Selon Microsoft, 16 % de la population mondiale utilise Excel ; cela représente pas moins de 2 milliards de personnes.

L'onglet « Automatiser » facilitera la création de scripts Excel en enregistrant des Actions. Il suffira de cliquer sur le bouton d’enregistrement, de réaliser une ou plusieurs actions sur le tableau Excel. Après l’enregistrement d'une action, l’ensemble des tâches réalisées sera converti en un script réutilisable à volonté. Cela devrait vous faire gagner de précieuses heures de productivité. Dans les propres termes de la compagnie, « avec cet enregistreur d’actions, vous pouvez automatiser les tâches répétitives sans aucune expérience en programmation ».

Microsoft veut faciliter l'apprentissage d'Excel en suggérant des fonctions

La suggestion de formules est une autre nouveauté dans les tuyaux de Redmond, mais dans une mise à jour bien distincte. Les débutants comme les professionnels de la feuille de calcul apprécieront de se voir proposer une liste de fonctions adaptées au contexte. Microsoft espère que cela permettra aux utilisateurs « d’apprendre Excel au fur et à mesure ». C’est un bon moyen, effectivement, d’intégrer un logiciel dont la maîtrise est aujourd’hui devenue indispensable.

Une autre mise à jour d’Excel nous permettra d’insérer des images directement dans les cellules. Cela donnera encore plus de possibilités de personnaliser nos feuilles de calculs. L’enregistrement et l’automatisation de scripts Office devraient être disponible en mars 2023 pour les versions Windows et Mac d’Excel.

Source : Insider Office