Microsoft 365 va devenir beaucoup plus facile à utiliser grâce à ces petits changements

Microsoft a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son application bureautique Microsoft 365, qui permet d’utiliser la suite Office. Elles donneront la possibilité d’interagir plus facilement avec vos documents, pour par exemple les partager et les supprimer sans sortir du logiciel.

Microsoft 365 est une application qui regroupe tous les logiciels de la suite Office et qui permet de naviguer sereinement entre ses documents. Cependant, il s’agit plus d’un HUB qu’autre chose, mais Microsoft veut renforcer son usage à travers l’ajout de fonctionnalités simples.

La firme de Redmond a dévoilé ces nouvelles fonctionnalités dans un post de blog. Toutes devraient arriver dans les prochains jours, puisqu’on nous promet une sortie en 2023. La première présentée est intéressante. Si vous cherchez à réaliser une tâche mais que vous ne savez pas quel logiciel utiliser, un petit sondage de deux questions apparaîtra. Une fois complété, Microsoft 365 ouvrira le logiciel adéquat.

Microsoft 365 veut se rendre beaucoup plus simple d’utilisation

La navigation au sein même de Microsoft 365 va être améliorée grâce à des ajouts simples. Par exemple, pour supprimer un fichier Word ou Excel, il faut actuellement aller le chercher dans votre PC et le mettre à la corbeille. Avec la mise à jour, il sera possible de le faire directement dans l’application. Avec un clic droit dessus, un menu déroulant apparaîtra et il faudra cliquer sur « Supprimer » pour le faire disparaître. Une fois fait, le fichier en question est placé dans la corbeille de OneDrive.

Même chose pour le partage. Clic droit puis « Partager » vous permet de transmettre facilement un fichier depuis la Home de l’application. Encore une fois, cela permet d’éviter par passer par l’explorateur Windows. Ces deux ajouts semblent tellement évidents qu’on se demande pourquoi Microsoft n’y avait pas pensé avant. Microsoft 365 aura le droit à une dernière nouveautés : des vignettes supplémentaires dans la section « Découvrez ce que vous pouvez faire ».

Avec ces fonctionnalités, Microsoft continue à améliorer l’expérience de navigation en poussant les utilisateurs à interagir avec 365 plutôt que directement avec les applications Office. On rappelle que Microsoft 365 est accessible via un abonnement et est disponible aussi bien sur Windows que mobiles.

Source : Microsoft