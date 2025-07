“On nous a dit de rester à l’écart” : ce héros populaire a été refoulé du Marvel Cinematic Universe, voici pourquoi

Kevin Feige, président de Marvel Studios, explique pourquoi il ne faut pas attendre l'apparition de ce super-héros dans le MCU de sitôt. Il est pourtant très populaire auprès des fans.

Ce qu'il y a de bien avec le Marvel Cinematic Universe (MCU), c'est qu'à un moment ou un autre, votre super-héros préféré a de fortes chances d'y faire son apparition. Sauf peut-être si vous avez une adoration pour la vache vampire Hellcow. Oui, elle existe. L'univers Marvel est extrêmement vaste et après plus de 10 ans d'existence, les studios ont fait en sorte de pouvoir intégrer à peu près qui ils veulent en fonction des sorties prévues.

Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent le faire avec n'importe qui. Lors du interview avec Varity, le président de Marvel Studios Kevin Feige explique pourquoi un héros pourtant très apprécié par les fans s'est vu refuser l'entrée du MCU assez sèchement. Il y a une raison très terre à terre à cela, la voici.

N'attendez pas ce super-héros dans le MCU de sitôt, il n'a pas le droit d'y entrer

Miles Morales, qui endosse le costume de Spider-Man dans l'une des nombreuses réalités alternatives de Marvel, ne fera pas son entrée dans le MCU. C'est Sony Pictures qui détient les droits du super-héros et la firme a fait savoir à Kevin Feige qu'il ne fallait pas compter sur son éventuelle intégration aux films Marvel avant 2027. Pourquoi ? Parce que c'est cette année que Sony sortira le dernier volet de sa trilogie d'animation mettant en scène Morales, Spider-Man Beyond the Spider-Verse.

“On nous a dit de rester à l'écart“, résume Feige. N'espérez donc pas une apparition surprise du personnage dans Avengers Doomsday ou Secret Wars, attendus respectivement pour décembre 2026 et décembre 2027. Cela ne veut pas dire qu'on ne le verra jamais en revanche. Les scénaristes devront cependant trouver comment justifier son arrivée aux côtés de Tom Holland, l'acteur incarnant l'homme araignée depuis 2016. Entre les dimensions parallèles et les voyages dans le temps, ce ne sont pas les possibilités qui manquent heureusement.