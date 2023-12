Offre exceptionnelle chez la Fnac : un Pack Lenovo Tab P11 avec stylet et coque à un prix incroyable !

Vous cherchez un cadeau de noël ou tout simplement de quoi vous faire plaisir en cette fin d'année ? La Fnac vous propose une tablette Lenovo avec son stylet et sa coque de protection avec une remise de -30%. On vous dit tout ci-dessous.

À l'approche des fêtes de fin d'année, la Fnac vous réserve une surprise incontournable. Pour ceux qui cherchent à allier technologie et économies, le Pack Tablette Tactile Lenovo Tab P11 11.5″ 2ème génération 128 Go Noir, avec son stylet et sa coque de protection, est désormais accessible à un prix défiant toute concurrence. Une occasion rêvée à ne pas manquer !

Le Pack Tablette Lenovo Tab P11 est en effet disponible pour seulement 279,99€ au lieu de 399,99€. Cette réduction substantielle représente une opportunité parfaite pour ceux qui envisagent d'offrir ou de s'offrir une tablette de qualité sans se ruiner. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps. Il est donc primordial d'agir vite pour profiter de cette aubaine.

Une tablette qui allie performance et élégance dans un pack complet

La Tablette Tactile Lenovo Tab P11 11.5″ 2ème génération combine performance et design. Avec un écran de 11.5 pouces, elle offre une résolution de 2000 x 1200 pixels, garantissant une qualité d'image claire et détaillée, idéale pour le streaming vidéo, la lecture et les jeux. Le modèle noir élégant ajoute une touche de sophistication.

Sous le capot, cette tablette est équipée d'un processeur Qualcomm Snapdragon octa-core, fournissant une performance fluide et efficace pour les applications et les jeux. Avec 128 Go de stockage interne, elle offre amplement d'espace pour stocker des applications, des photos, des vidéos et des documents. De plus, sa capacité de stockage peut être étendue via une carte microSD, offrant une flexibilité supplémentaire pour les utilisateurs ayant besoin de plus d'espace.

La Lenovo Tab P11 intègre également 4 Go de RAM, ce qui assure un multitâche efficace et une navigation sans heurts entre les applications. Sa batterie de 7500 mAh promet une autonomie prolongée, minimisant la nécessité de recharges fréquentes.

En termes de connectivité, cette tablette supporte le Wi-Fi et le Bluetooth, facilitant la connexion à Internet et à d'autres appareils. Elle possède également un port USB-C pour la recharge et le transfert de données. De plus, elle est équipée d'une caméra arrière de 13 MP et d'une caméra frontale de 8 MP, parfaites pour les appels vidéo et la photographie.

En prime, le stylet inclus dans le pack est un véritable plus pour ceux qui aiment la précision. Idéal pour dessiner, prendre des notes ou naviguer, il transforme l'expérience utilisateur en offrant plus de flexibilité et de créativité. La coque de protection, quant à elle, est un indispensable pour sécuriser votre investissement. Robuste et élégante, elle protège la tablette des chocs et des rayures, tout en permettant un accès facile à tous les ports et fonctions.

Précisons finalement que la Fnac ne se contente pas de vous proposer -30% de remise sur ce pack. Pour tout achat de ce dernier, l'enseigne vous offre également :