Découvrez ce PC portable Lenovo avec 12Go de RAM à prix cassé chez la Fnac !

Vous cherchez un PC portable à prix mini ? On vous propose une offre exclusive chez la Fnac : une réduction de -36% sur le PC Lenovo IdeaPad 3 qui passe sous la barre des 450€. On vous donne tous les détails sur cette offre dans cet article.

Dans le domaine concurrentiel des ordinateurs portables, il est rare de tomber sur une offre qui allie puissance, élégance et prix abordable. La Fnac a toutefois réussi cet exploit avec son bon plan du moment : le PC Portable Lenovo IdeaPad 3 17ALC6, dont le prix chute drastiquement de 699,99€ à 449,99€, soit une remise impressionnante de 36%.

12Go de RAM pour des performances hors normes à moins de 450€

Ce modèle de Lenovo, réputé pour son design sobre et sa fiabilité, arbore un écran de 17,3 pouces qui offre un confort visuel particulièrement adapté pour les sessions de travail prolongées ou les moments de détente multimédia. Ce large écran affiche une résolution de 1600 x 900 pixels, ce qui permet une qualité d’image claire et lumineuse, idéale pour la retouche photo légère ou le visionnage de vidéos.

Sous le capot, l’IdeaPad 3 est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5, qui garantit une performance multitâche fiable. Associé à 12 Go de mémoire RAM, il est parfaitement équipé pour gérer les tâches informatiques du quotidien, de la bureautique aux logiciels plus exigeants en ressources. La mémoire vive de 12 Go est également un point fort notable, offrant une fluidité appréciable lors de l'exécution de plusieurs applications simultanément.

Pour le stockage, cet ordinateur est doté d'un SSD de 256 Go, assurant non seulement un démarrage rapide du système et des applications mais aussi une réactivité globale du système d'exploitation Windows 10. Bien que le SSD puisse sembler limité en terme de capacité pour les gros consommateurs de données, il représente un excellent compromis entre performance et coût, avec l’avantage supplémentaire d’une meilleure durabilité par rapport aux disques durs traditionnels.

En termes de connectivité, le Lenovo IdeaPad 3 ne lésine pas sur les options : il est équipé de plusieurs ports USB, dont un USB-C, d’un port HDMI pour les présentations ou l'extension de l'affichage, ainsi que d’un lecteur de cartes SD, ajoutant à sa polyvalence. La présence d'une caméra HD et d’un microphone intégré rend cet appareil prêt pour les conférences vidéo, tandis que le Wi-Fi et le Bluetooth assurent une connectivité sans fil fiable et rapide.

Avec un poids de 2,1 kg, ce modèle est relativement portable pour un ordinateur 17 pouces, bien qu’il soit davantage destiné à un usage sédentaire qu’aux nomades numériques. Côté autonomie, il s'aligne sur la moyenne de sa catégorie, permettant une utilisation confortable loin d'une prise de courant pendant plusieurs heures.

Pour conclure, le PC Portable Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 à ce prix est une aubaine pour les étudiants, les professionnels et les familles en quête d'un ordinateur performant et abordable. Sa réduction de 36% chez Fnac en fait une opportunité à saisir pour ceux qui cherchent à investir dans un équipement informatique durable sans sacrifier la qualité et la performance.