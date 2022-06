OCS : les meilleures séries à regarder

Vous venez de vous abonner à OCS ou bien vous êtes déjà abonné mais vous ne savez pas quelle série regarder ? Voici notre top 10 des meilleures séries OCS ! Depuis plusieurs années la plateforme proposent les meilleures séries américaines 24 heures après leur diffusion aux États-Unis. Parmi elles : Game of Thrones, The Walking Dead, Euphoria, Succession ou la toute récente Irma Vep !

OCS, qui signifie Orange Cinéma Séries, est un service VOD créé en 2008. La plateforme est particulièrement appréciée des amateurs de séries puisqu’elle diffuse notamment les séries de HBO, AMC, MGM, Sony Pictures Television et TBS. La plupart des nouvelles séries sont même diffusées en VOST seulement 24 heures après leur diffusion aux États-Unis.

Avec l’arrivée prochaine de la plateforme HBO Max en France, l’accord entre HBO et OCS ne devrait pas être reconduit. Cet accord devrait donc potentiellement s’arrêter à la fin de l’année 2022. Il est grand temps de bingewatcher toutes les séries HBO avant que ce ne soit trop tard !

Comme le montre l’accord avec HBO, des séries peuvent disparaitre de la plateforme OCS pour des raisons de droits de diffusion. De nouvelles séries arrivent aussi régulièrement. Si votre série préférée sur OCS n’est pas présente dans ce top 10, n’hésitez pas à nous dire en commentaires pourquoi nous devrions l’inclure.

Game of Thrones

C’est certainement la plus grosse évidence de ce top puisque c’est LA série qui a déchainée les passions ces dernières années. La dernière saison a pu décevoir les fans mais elle reste un monument de la pop culture récente. Si vous n’avez pas encore dévoré cette série, il est temps de vous rattraper et de regarder d’une traite les 8 saisons. Cette grande saga qui adapte les romans de George R. R. Martin est réputée pour ses nombreux retournements de situation inattendus et dramatiques. Winter is coming !

: fans d'Heroic Fantasy et de grandes épopées Cerise sur le gâteau : l’épisode des Noces pourpres

The Walking Dead

Encore une série culte qui a passionné tout au long de ses onzes saisons. Nous y suivons Rick Grimes qui sort du coma pour découvrir que la planète entière a été contaminée et qu’elle est maintenant peuplée de morts-vivants. Il va falloir s’organiser en groupe pour réussir à s’en sortir. Malheureusement, il découvrira bien vite que les zombies ne sont pas la menace principale dans sa quête de survie.

: amateurs de films de zombies et de fin du monde La cerise sur le gâteau : le personnage charismatique de Daryl

Irma Vep

Bien évidemment, il y a aussi des séries récentes sur OCS. Irma Vep est une mini-série de 8 épisodes de 1 heure créée par le réalisateur français Olivier Assayas et actuellement en cours de diffusion. Il s’agit du remake du film Irma Vep sorti en 1996 du même réalisateur Olivier Assayas. Irma Vep est l’anagramme de Vampire car ce film racontait l’histoire du tournage chaotique du film Les Vampires sorti en 1915, réalisé à l’époque par Louis Feuillade. Portée par la star Alicia Vikander, cette série parle principalement du cinéma actuel et de ses dérives avec beaucoup d’autodérision.

: fans de cinéma Cerise sur le gâteau : Alicia Vikander qui reprend le rôle de l’époustouflante Maggie Cheung

The Handmaid's Tale : la servante écarlate

Cette série est l’adaptation du roman de Margaret Atwood écrit en 1985. Elle décrit un monde dystopique dans lequel une baisse drastique du taux de fécondité a permis aux ”Fils de Jacob”, une secte religieuse fondamentaliste, de prendre le pouvoir et d’instaurer des règles très strictes et totalement arbitraires. On y suit le destin de June Osbourne qui devient malgré elle une servante dont la seule fonction est de tomber enceinte et de permettre à un couple de l’élite d’avoir un enfant. Très dure et très juste, The Handmaid’s Tale est une oeuvre qui ne laisse pas indifférent.

: fans de dystopies La cerise sur le gâteau : la performance remarquable d’Elisabeth Moss dans le rôle principal

Succession

La richesse et la réussite vous font rêver ? Vous changerez peut-être d’avis après avoir regardé les 3 premières saisons de Succession. Logan Roy est à la tête d’un énorme conglomérat de médias aux États-Unis. Vieillissant, il a annoncé vouloir laisser sa place et qui de mieux pour le remplacer que son propre fils Kendall ? Mais alors que le père continue de s’accrocher à son poste une véritable guerre sans merci va éclater au sein de cette famille de milliardaires.

: amateurs de séries qui traite du pouvoir et de ses dérives La cerise sur le gâteau : Kieran Culkin, le petit frère de Macaulay Culkin, et son personnage complètement fou

Euphoria

Produit par le rappeur Drake, cette série nous montre la vie tumultueuse de jeunes lycéens américains de la génération Z. Quête identitaire, puissance des réseaux sociaux, addictions, traumatismes… Les thèmes évoqués sont très forts et traités avec beaucoup de justesse. La série est particulièrement appréciée pour sa direction artistique et pour ses jeunes acteurs talentueux dont l’actrice principale, Zendaya.

: plus de 16 ans ! La cerise sur le gâteau : le duo détonnant Zendaya et Hunter Schafer

Westworld

Imaginez un parc d’attractions sur le thème du Far West peuplé d’androïdes ultra réalistes. Imaginez que vous puissiez vous rendre dans ce parc pour y faire tout ce que vous souhaitez sans aucune conséquence. Vous pourriez y assouvir librement vos fantasmes les plus extravagants ou succomber à vos pulsions les plus sombres. Quel serait votre comportement ? Mais quand quelques androïdes commencent à prendre conscience de leur sort, tout dégénère. La saison 4 arrive le 27 juin sur OCS.

: amateurs de concept choc La cerise sur le gâteau : La première saison est particulièrement réussie

Silicon Valley

Pour compléter ce top 10 des meilleures séries OCS, voici une série comique : Silicon Valley. Nous y suivons une équipe de 5 geeks qui n’ont qu’un rêve : créer la nouvelle start up à succès. Mais dans ce monde très compétitif, avoir une excellente idée et des compétences techniques ne suffit pas. Nos 5 programmeurs déjantés ne sont pas au bout de leur peine !

: amateurs de Big Bang Theory La cerise sur le gâteau : Les 5 acteurs et leurs personnages hilarants

Chernobyl

Cette mini-série retrace avec un réalisme effroyable la catastrophe nucléaire de Chernobyl du 26 avril 1986. Nous suivons de l’intérieur l’explosion du réacteur et ses conséquences sur les ouvriers de la centrale ainsi que sur les habitants des alentours. Nous découvrons également les suites de cette catastrophe et tous les efforts pour tenter de contenir les conséquences de cet accident dramatique. Une série poignante et très réaliste qui nous fait mesurer l’ampleur de cet évènement et le sort effroyable des personnes impactées directement.

: amateurs de séries réalistes et dures La cerise sur le gâteau : L’esthétique et le réalisme de la mise en scène

Watchmen

Pour finir ce top 10 des séries OCS, voici une mini-série trop peu connue en France est pourtant l’une des meilleures séries du catalogue HBO et OCS. Watchmen est une série inspirée du roman graphique du même nom. Elle reprend son univers et le transpose dans un monde contemporain du notre dans lequel un groupe de suprémacistes blancs s’en est pris aux forces de l’ordre et à leur famille lors de la ”nuit blanche”. Suite à cet évènement, les policiers portent tous des cagoules jaunes pour travailler incognito. Mais 3 ans plus tard, le groupe à l’origine de l’attaque pourrait bien être de retour…

: amateurs de super-héros avec une approche plus moderne et réaliste La cerise sur le gâteau : La série est créée par Damon Lindelof déjà à l’origine de l’incroyable The Leftovers

