Nvidia RTX 5090 : quel prix pour la carte graphique ? On a déjà une idée

Un leaker souvent bien informé aborde la question du tarif de la carte graphique Nvidia RTX 5090. Il donne de quoi faire une estimation assez juste. Faut-il commencer à économiser dès maintenant ?

Les joueurs PC cherchant la meilleure carte graphique possible s'impatientent. Beaucoup attendent la sortie des modèles 5000 de Nvidia pour modifier leur PC et gagner en performance. Si les rumeurs se révèlent exactes, la firme américaine pourrait profiter du CES de Las Vegas pour présenter ses nouveaux composants. Plus précisément un jour avant l'ouverture du grand salon de la Tech au public, soit le 6 janvier 2025.

À l'origine, on s'attendait à y voir uniquement le modèle le plus haut de gamme, la RTX 5090. Mais finalement, nous aurions droit à l'ensemble de la gamme. Quoi qu'il en soit, les fuites se concentrent surtout sur la 5090. On parle par exemple d'une consommation électrique record, 600 Watts.

La configuration est également à peu près connue. Selon toute vraisemblance, la RTX 5090 devrait proposer 21 760 cœurs CUDA, 32 Go de mémoire vidéo GDDR7 ainsi qu'un un bus mémoire de 512 bits. Reste toutefois une inconnue majeure : son prix.

Combien pourrait coûter la Nvidia RTX 5090 ? Voici une estimation plausible



À défaut d'avoir un tarif exact, le leaker kopite7kimi, très fiable, nous permet d'en établir un tout à fait crédible. Il dit : “Je ne pense pas qu'il y aura une hausse de prix significative pour la RTX 5090“. Sous-entendu, par rapport à la RTX 4090 de 2022. Bien sûr, tout dépend de ce qu'il entend par “hausse significative”, mais on peut le deviner.

Rappelons que la 4090 fut commercialisée à 1 949 €. Un tarif XXL qui a heureusement baissé au fil du temps pour atteindre 1 779 €, sachant que vous pouvez trouver la carte graphique encore moins cher. En se basant sur les générations précédentes, une hausse “normale” est de 100 €.

Cela voudrait donc dire que la RTX 5090 sera vendue 2049 € lors sa sortie en 2025. Il reste également la possibilité que Nvidia parte du tarif actuel, ce qui donne une RTX 5090 à 1 879 €. Toutes ces estimations sont évidemment à prendre avec des pincettes. Cela offre cependant une idée de la somme qu'il faudra mettre de côté si vous envisagez de craquer pour le composant.