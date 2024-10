Les Nvidia GeForce RTX 5000 seraient annoncées à cette date, ce n’est pas pour tout de suite

Une date importante vient d'être annoncée pour Nvidia. Ce jour-là, l'annonce officielle des cartes graphiques RTX 5000 pourrait avoir lieu. Il va cependant falloir patienter encore un peu.



Peut-être moins attendue qu'un nouvel iPhone d'Apple ou un nouveau Pixel de Google, la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia fait tout de même fonctionner la machine à rumeurs. C'est souvent l'occasion que les joueurs PC attendent pour envisager une évolution du composant. Que ce soit en se procurant le dernier en date ou le précédent qui bénéficie d'une baisse des tarifs d'ailleurs.

Les modèles RTX 5000 ont en plus la particularité de se faire attendre. L'an dernier, on espérait qu'ils soient annoncés en 2024. Puis finalement, il ne faut pas s'attendre à les voir avant 2025, sachant que seul le modèle le plus haut de gamme serait présenté, la RTX 5090.

Aucune date précise n'a été avancée cependant, jusqu'à aujourd'hui : le 6 janvier 2025. Ce jour-là, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, donnera une conférence en marge du CES de Las Vegas, qui se tient pour le public du 7 au 10 janvier 2025. On ne connaît pas le contenu de la présentation, mais il très possible que l'on y découvre les RTX 5000.

Voici quand pourraient être annoncées les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 5000

Pour rappel, la RTX 5090 devrait proposer 21 760 cœurs CUDA, 32 Go de mémoire vidéo GDDR7 et un bus mémoire de 512 bits. Quant à la RTX 5080, on attend 10 752 cœurs CUDA, 16 Go de GDDR7 et un bus mémoire de 256 bits, comme sa prédécesseure la RTX 4080. Il n'est pas encore question de déclinaison d'entrée de gamme ou intermédiaire (RTX 5050, 5060, 5070), ni même de version améliorée estampillée Ti.

Notons qu'en règle générale, Nvidia organise un événement à part pour annoncer ses nouvelles cartes graphiques. Lors du CES, l'entreprise a pris l'habitude de présenter des versions mobiles des composants. Mais dans la mesure où cette année les géants de la Tech comme Google ou Apple ont bouleversé leurs habitudes, on peut tout à fait espérer que la firme de Jensen Huang en fasse de même début 2025. Réponse dans 3 mois.