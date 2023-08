Nvidia lance déjà la RTX 5000, mais ce n’est pas celle que vous pensez

Nvidia a présenté trois nouvelles cartes graphiques pour stations de travail au SIGGRAPH 2023, élargissant ainsi sa gamme de GPU professionnels Ada Lovelace : la RTX 5000 Ada, la RTX 4500 Ada et la RTX 4000 Ada.

Alors que Nvidia lançait ses RTX 4000 destinées aux gamers ces derniers mois, l’entreprise américaine n’a pas oublié ses utilisateurs professionnels. Nvidia a présenté trois cartes graphiques professionnelles hautes performances basées sur l'architecture Ada Lovelace pour les stations de travail, ainsi qu'une carte professionnelle de qualité serveur qui peut être utilisée à la fois pour les graphiques à distance et les applications IA légères.

La plus puissante, le modèle RTX 5000 Ada, est basé sur le GPU AD102 avec 12 800 cœurs CUDA, 400 cœurs Tensor et 100 cœurs RT. La puce fonctionne à une fréquence de 2,5 GHz. La carte dispose de 32 Go de mémoire GDDR6 avec correction d'erreur ECC, d'une vitesse de 18 Gbps par broche, d'un bus 256 bits et d'une bande passante de 578 Go/s. La consommation électrique de l'accélérateur est de 250 W. Pour la RTX 5000, l'entreprise indique une puissance de 65,3 Tflops en mode FP32.

L'entreprise verte lance également sa carte Nvidia RTX 4500 24 Go ProViz dotée du GPU AD104 avec 7 680 cœurs CUDA qui offre des performances de calcul allant jusqu'à 39,6 FP32 TFLOPS, ce qui est comparable à la GeForce RTX 4070 Ti. Elle est conçue pour une puissance maximale de 210W, et devrait être vendue aux alentours de 2250 dollars, soit un peu moins que sa grande sœur, qui est attendue à 4000 dollars.

Enfin, on retrouve aussi une RTX 4000 avec 20 Go de mémoire vive et un système de refroidissent lui permettant d’atteindre 130W. La carte est alimentée par le GPU AD104 avec 6144 cœurs CUDA qui est cadencé plus haut que dans la variante SFF et fournit ainsi jusqu'à 26,7 FP32 TFLOPS de débit de calcul, ce qui est comparable à la performance de calcul de la GeForce RTX 4070 de Nvidia. Elle devrait être un peu moins chère que les autres, à environ 1250 dollars.

Les premiers systèmes équipés des nouveaux modèles RTX ADA devraient être livrés cet automne. Les professionnels peuvent s'attendre à trouver ces systèmes chez des fabricants tels que Boxx, Dell, Lambda, Lenovo et HP.