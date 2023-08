ASUS va vendre des RTX 40XX sans câbles d’alimentation, mais ils ne seront pas pour tout le monde

Lors du Computex de Taipei, ASUS avait présenté le Megalodon, une carte graphique à base de RTX 4070 capable de fonctionner sans câble d’alimentation. C’était une première, et à l’époque, nul ne savait si l’entreprise taïwanaise concrétiserait à l’échelle industrielle cet ambitieux projet.

La technologie qui remplacera les câbles d’alimentation de nos cartes graphiques par des connecteurs physiques est mûre. Lors du Computex 2023, ASUS avait présenté une première ébauche de carte RTX 4070 de ce type, surnommée Megalodon, et depuis, d’autres prototypes de GPU avec un connecteur GC-HPWR ont éclos aux quatre coins du monde.

Le Megalodon est une carte graphique dont la particularité réside dans son alimentation sans câble, qui se fait à travers un connecteur propriétaire GC-HPWR, plutôt qu’un « classique » 12VHPWR. Ce port est capable de fournir 600W sur un simple connecteur, une puissance suffisante pour alimenter un véritable monstre de puissance tel que la Nvidia GeForce RTX 4090, par exemple.

Le connecteur GC-HPWR est prêt à être fabriqué, mais il ne sera pas pour tout le monde

Voilà qui réglerait le problème de surchauffe dont étaient victimes certains possesseurs de RTX 4090, qui avaient fait fondre leur PC pour cause d’adaptateur 16-pin mal adapté. En se passant tout simplement de câble, les risques deviendraient négligeables et les overclockeurs de tout poil pourraient s’adonner à leur passion sans craindre de mourir dans un incendie.

L’affaire est donc entendue, les fabricants de cartes vont adopter le GC-HPWR et le fabriquer à grande échelle. C’est une question de temps, mais il faudra probablement se montrer patient. Ce connecteur n’a quasiment que des avantages sur le 12VHPWR, mais il reste un problème à résoudre, et pas des moindres. Pour en profiter, il n’est utilisable qu’avec une carte mère adéquate, et seul ASUS semble industriellement prêt à se lancer sur ce marché. Ajoutons à cela que ces cartes seront forcément plus chères que les modèles actuels et qu’elles ne serviront à alimenter que des GPU haut de gamme, et on comprendra ainsi que la motivation financière n’est pas encore assez forte pour les monteurs. Faute d’adoption massive par tous les constructeurs, on ne risque donc pas de voir ce type de cartes sur nos étals avant longtemps.