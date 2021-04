Nvidia révèle sa feuille de route : des RTX 3000 Ti d’ici fin 2021 et les “GeForce RTX 4000” dès 2022

Nvidia vient de dévoiler sa feuille de route dans les architectures GPU. On apprend notamment que le fondeur fabless va exploiter les GPU Ampere jusqu'en 2022 avant de passer à l'architecture Ampere Next pendant deux ans, puis Ampere Next Next (ça ne s'invente pas) deux ans plus tard. Cela signifie, en observant les pratiques de Nvidia les années précédentes, que l'on devrait voir arriver certains modèles de cartes RTX 3000 en version Ti voire même Ti Super. La prochaine salve de nouvelles cartes “GeForce RTX 4000” devrait arriver à l'horizon 2022.

Nvidia vient de dévoiler sa feuille de route datacenters pour les quatre années à venir, avec des infos qui ont des conséquences sur toutes les activités du groupe, y compris les cartes graphiques. D'emblée Nvidia donne une info majeure : “le rythme” entre les générations “est de deux ans avec une version sur-vitaminée entre les deux”. Concernant les GPU, on voit que Nvidia attendra 2022 pour lancer une nouvelle architecture.

Pour l'instant ces dernières sont baptisées dans le slide Ampere Next (2022) et Ampere Next Next (2024), mais ce ne sont a priori que des noms provisoires. On sait en effet que Nvidia devrait baptiser sa prochaine architecture GPU “Lovelace“. Nvidia a par ailleurs dévoilé un projet de CPU “Grace” qui devrait déboucher sur un produit commercialisé dès 2023. Il s'agira d'une puce ARM dédiée aux datacenters pour suivre la tendance du marché.

Nvidia précise travailler encore cette année sur une architecture CPU x86, avant de se concentrer sur ARM dès l'année prochaine. Enfin, Nvidia a détaillé ses plans pour les DPU (Data Processing Unit) BlueField – des composants spécialisés, proches des GPU, mais dédiés à des tâches précises : analyse des paquets réseau, gestion de systèmes de stockage.. etc.

Là encore on est sur des produits dédiés aux professionnels et datacenters. Néanmoins toutes ces annonces ont des implications pour le marché grand public – notamment l'arrivée de nouvelles cartes graphiques. Les déclarations de Nvidia sur le rythme de sortie, d'abord, semble annoncer en creux l'arrivée de cartes Nvidia RTX 3000 Ti et peut être même quelques Ti Super d'ici la fin de l'année 2021.

En général les versions Ti des cartes sont des variantes un peu boostées au niveau de la fréquence d'horloge et de la mémoire vive. Elles offrent une évolution incrémentale entre deux générations. La prochaine génération, justement, ne devrait arriver que d'ici quelques mois, en 2022. Vous avez bien lu : malgré la pénurie de puces et de cartes graphiques, Nvidia compte soutenir un rythme de sorties soutenu dans les prochaines années.

De quoi espérer voir arriver des “Nvidia RTX 4000” (nom provisoire) avant que les RTX 3000 ne reviennent en stock ?

