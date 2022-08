RTX 4000 : Nvidia présentera ses cartes graphiques surpuissantes cet automne

D'après Jensen Huang, CEO de Nvidia, la présentation de la nouvelle architecture Lovelace, utilisée sur ses prochains GPU, pourrait avoir lieu dès la rentrée lors de la GTAC 2022. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé aux actionnaires de l'entreprise lors d'une conférence téléphonique. De quoi envisager dans la foulée une officialisation des RTX 4000 ?

Comme vous le savez probablement, Nvidia travaille depuis un an déjà sur sa nouvelle architecture GPU. Répondant au nom de code Lovelace, cette nouvelle base technique sera utilisée sur les prochaines cartes graphiques de l'équipe verte, à savoir les RTX 4070, 4080 et 4090.

D'après les premiers rumeurs à leur sujet, ces nouveaux GPU afficheront une montée en puissance considérable, avec des fréquences impressionnantes de 2235 MHz en base et 2520 MHz en Boost pour la RTX 4090. En d'autres termes et si ces données s'avèrent correctes, il s'agit d'une augmentation de la fréquence Base de 60 %.

Une présentation de l'architecture Lovelace lors de la GTC 2022

Seulement, Nvidia n'a toujours présenté officiellement sa nouvelle architecture, sans parler de ses futurs GPU. Or, on pourrait bien avoir du nouveau très prochainement, si l'on en croit des déclarations du CEO de Nvidia Jensen Huang auprès des actionnaires du groupe lors de la dernière présentation des résultats financiers de la société.

“Nous allons surmonter cette situation au cours des prochains mois et aborder l'année prochaine avec cette nouvelle architecture”, assure le patron de Nvidia, qui fait référence au ralentissement du marché des GPU dédiés au jeu vidéo. Il ajoute ensuite : “J'ai hâte d'en dire plus à ce sujet lors de la GTC, le mois prochain”. Vous l'aurez compris, cette petite phrase confirme bien que Nvidia se prépare à dévoiler l'architecture Lovelace lors de la GTC (GPU Technology Conférence), probablement le 20 septembre 2022, date de la conférence de l'entreprise.

Les RTX 4000 pourraient débarquer dans la foulée

Toutefois et comme le rappellent nos confrères de The Verge, la présentation de l'architecture Lovelace ne signifie pas forcément que les RTX 4000 destinés au public seront révélés dans la foulée. Concernant l'architecture Ampère, Nvidia avait d'abord dévoilé la version utilisée pour les GPU des data centers, avant de lever le voile sur les RTX 3000 un mois plus tard.

En revanche, les RTX 2000 ont été présentées au public peu de temps après la révélation de l'architecture Turing en 2018. En d'autres termes, ce sera un peu la surprise, mais dans tous les cas, il n'y aura pas long à attendre une fois l'architecture Lovelace officialisée.

Une cohabitation forcée entre RTX 3000 et 4000

Autre point important relevé par le média américain, Nvidia prévoit de faire coexister les RTX 3000 et 4000. En effet, Nvidia a désormais sur les bras un stock important de cartes Ampère, après avoir augmenté drastiquement la production pour répondre à la demande. Résultat, l'entreprise n'a pas d'autres choix que de baisser les prix pour donner aux revendeurs une chance d'écouler les stocks avant l'arrivée de la nouvelle génération de GPU. Voilà pourquoi il est possible de trouver des RTX 3000 à des prix acceptables, proches de ceux conseillés par Nvidia.

Rappelons également que la demande a nettement diminué durant les derniers mois, les consommateurs ne voyant pas l'intérêt d'investir dans une RTX 3000 alors que le lancement des RTX 4000 est proche. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle pour les joueurs, qui pourront probablement acquérir une RTX 3000 à moindre coût une fois que la nouvelle génération de GPU sera sur le marché.