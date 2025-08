Vers une baisse de prix des cartes graphiques Nvidia RTX 50 ?

Le prix des cartes graphiques Nvidia RTX 50, qui a déjà diminué ces derniers mois, pourrait encore chuter. La demande est faible, les stocks élevés, et les premières RTX 50 Super sont attendues sous peu.

Le lancement des cartes graphiques RTX 50 de Nvidia fut compliqué, entre manque de disponibilité, prix bien supérieurs à ceux annoncés, et bugs en pagaille. Mais la situation s'est stabilisée au cours des derniers mois. Il est même possible de trouver des GPU de dernière génération d'entrée et de milieu de gamme au tarif communiqué initialement par les Verts, ce qui était presque impossible à la sortie. La situation reste un peu plus tendue en ce qui concerne les RTX 5080 et RTX 5090, mais pas autant qu'en début d'année.

Et on pourrait prochainement assister à une nouvelle chute des prix. Selon des informations provenant du forum Board Channel, plateforme spécialisée et à accès limité réputée très fiable, les fabricants de cartes graphiques custom partenaires de Nvidia envisagent de baisser leurs tarifs afin d'encourager la demande. D'après la source, les ventes de GPU RTX se sont fortement tassées dernièrement, entraînant une hausse de stocks, dont il faut réussir à se débarrasser.

Les RTX 50 Super vont bientôt arriver

Les baisses de prix pourraient se faire ressentir chez les distributeurs dès la fin du mois d'août. Nvidia avait déjà ajusté la production de ses cartes graphiques afin de libérer des ressources pour la fabrication de ses puces IA. Mais même dans ce contexte, l'offre était finalement suffisante pour répondre à la demande faiblissante cet été.

On peut aussi estimer qu'il est particulièrement important pour les constructeurs et les revendeurs d'écouler leurs stocks maintenant, alors que les rumeurs autour des RTX 50 Super commencent à émerger. Les premiers modèles pourraient arriver dès la fin d'année 2025, ou début 2026 au plus tôt. Ils devraient entraîner une chute des tarifs des RTX 50 déjà disponibles. L'idée serait donc de vendre ces GPU le plus vite possible, avant que les nouvelles références n'arrivent et que les prix descendent encore plus bas.

Les RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070 devraient être mises à niveau vers une version Super en priorité. Les deux premières embarqueraient 24 Go de VRAM. Pour l'instant, Nvidia n'a pas communiqué de nouveau prix de vente conseillé pour ses GPU actuels.