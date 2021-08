Nvidia : le Ray Tracing et le DLSS débarquent sur 9 nouveaux jeux

Nvidia vient d'annoncer la prise en charge du DLSS et du Ray Tracing sur neuf nouveaux jeux à venir sur PC. On retrouve dans cette liste des titres attendus comme Dying Light 2 : Stay Human, ou encore Marvel's Guardian of the Galaxy. En outre, l'entreprise a confirmé que Battlefield 2042 sera bien compatible avec le DLSS.

Comme vous le savez peut-être, la Gamescom 2021 vient d'ouvrir ses portes ce mercredi 25 août 2021. Le salon du jeu vidéo de Cologne sera l'occasion pour de nombreux éditeurs et développeurs de dévoiler leurs projets à venir. En tant qu'acteur majeur de l'industrie, Nvidia profite naturellement de l'évènement pour faire quelques annonces.

Tout d'abord, l'entreprise américaine vient d'annoncer que six jeux supplémentaires seront compatibles avec le Ray Tracing et le DLSS à leur sortie respective. On retrouve dans cette liste quelques titres attendus comme Dying Light 2 : Stay Human et Marvel's Guardian of Galaxy, et des jeux plus confidentiels comme le remake de Myst, SYNCED : Off Planet, Bright Memory : Infinite et Loopmancer.

“Notre partenariat avec Nvidia nous a permis de créer une expérience immersive et viscérale pour les joueurs de Dying Light 2. Le Ray Tracing améliore le réalisme de notre monde impitoyable et infecté, tandis que le Nvidia DLSS apporte une augmentation massive des performances sans sacrifier la qualité de l'image, de sorte que vous ne manquerez jamais un détail en traversant le paysage”, assure Tomasz Szalkowsky, directeur du rendu chez Techland.

Battlefield 2042 partenaire de Nvidia

En outre, Nvidia confirme que trois autres jeux déjà disponibles vont pouvoir profiter prochainement du DLSS. Il s'agit de GRIT, de Faraday Protocol et du joyeusement bordélique Chivalry 2 : Medieval Warfare. Ensuite, le constructeur avait également quelques annonces à faire concernant l'un des mastodontes de cette fin d'année, à savoir : Battlefield 2042.

En premier lieu, Nvidia vient d'annoncer la commercialisation de plusieurs bundles de PC de bureau et de PC portables équipés des dernières GeForce RTX 3000 avec le dernier FPS de Dice. Plusieurs packs seront proposés dès ce mercredi 25 août jusqu'au 14 septembre prochain sur le site de Nvidia et des différents revendeurs partenaires. Vous pourrez y trouver des bundles avec des PC équipés d'une GeForce RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 Ti et RTX 3070. Notez par ailleurs que Battlefield 2042 prendra bien en charge le DLSS 2.0, le Ray Tracing et le Nvidia Reflex à sa sortie sur PC.

