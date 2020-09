GeForce RTX 3090 vs RTX 3080 : seulement 10% de puissance en plus pour un prix deux fois supérieur ?

Disponible à partir du 24 septembre prochain, la RTX 3090 fait déjà l'objet de benchmarks sur les sites spécialisés. Si l'un d'entre eux annonçait un gain de puissance de 20% par rapport à la RTX 3080, ce chiffre pourrait revu à la baisse.

Les performances de la RTX 3090 seraient-elles finalement plus décevantes que prévu ? Certes, quoiqu'il arrive, elle sera la carte graphique dédiée au grand public la plus puissante au monde. Les tout premiers benchmarks annonçaient il y a peu un gain de performances de 20% par rapport à la RTX 3080, qui est déjà un monstre de puissance comme expliqué dans notre test complet. Mais ce chiffre ne serait peut-être pas aussi élevé, finalement.

Car, bien que la RTX 3090 ne soit encore officiellement sortie, certains testeurs ont déjà pu mettre la main dessus. Aussitôt reçu, le site TecLab s'est empressé de bencher la carte sous toutes les coutures sur une machine de guerre (ou presque). Pour les besoins du test, la configuration suivante a été utilisée : Core i9-10900K, SSD M.2 de 1 To et 32 Go de DDR4 cadencée à 4,133 MHz.

Un faible écart pour un prix deux fois plus élevé

Alors que la RTX 3080 bat à plates coutures la RTX 2080 Ti, une carte graphique qui vaut pourtant près du double, l'écart avec la RTX 3090 est loin d'être aussi flagrant. Parmi les 16 benchs opérés par TecLab, le gain de performances entre la RTX 3080 et la RTX 3090 ne serait que de 10%. Dans un logiciel de bench comme 3DMark et en mode Time Spy Extreme, la RTX 3090 obtient un score de 9940, soit 10,5% de plus que sa petite soeur.

L'écart entre les deux cartes descend même d'un étage quand il s'agit de les tester dans des jeux. Dans Rainbow Six Weight par exemple, la RTX 3080 dépasse la RTX 3090 de 5,8% seulement, et de 4,7% dans Forza Horizon.

Officiellement disponible au prix de 719 €, la RTX 3080 est déjà en rupture de stock moins d'une semaine après sa sortie. Nvidia s'excuse et promet un réassort dès cette semaine. La RTX 3090, quant à elle, sera commercialisée à partir du 24 septembre au prix de 1549 €. Un prix plus de fois supérieur pour un gain de performances de 10% seulement, on espère désormais qu'il ne s'agisse que d'un problème de firmware, et que Nvidia déploie une mise à jour avant la sortie de la si précieuse carte graphique.

