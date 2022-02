Nvidia lance une touche “RTX On” pour customiser votre clavier, était-ce bien utile ?

Une touche pour clavier : voici donc le nouveau produit commercialisé par Nvidia. Enfin, presque : cette dernière sera uniquement disponible en participant sur les réseaux sociaux de la marque. Cette dernière n’a pas encore précisé la teneur du concours en question. Un événement qui risque de tomber à plat pour de nombreux joueurs, qui attendent toujours le retour des stocks de RTX 3000.

Nvidia ne rachètera peut-être pas ARM, mais cela ne l’empêche pas de se lancer sur des projets sur lesquels on ne l’attend pas. C’est ainsi que le constructeur réussit encore à nous surprendre en lançant sur le marché… une touche de clavier. Vous vouliez en savoir plus à propos des RTX 4000 ? Raté, il va falloir se montrer encore un peu patient car pour le moment, la firme a d’autres idées en tête. À la place, celle-ci vous propose donc de quoi remplacer la touche Echap de votre clavier, avec une touche intitulée « RTX ON ».

Si cette dernière vous fait de l’œil, sachez que vous ne pourrez pas l’acheter par vous-mêmes. Pour une fois, nulle question ici de rupture de stock. Nvidia souhaite en effet « récompenser les fans de GeForce à travers le monde » en organisant des jeux-concours sur ses réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook et Instagram. On ne sait pas encore ce qu’il faudra faire pour les remporter, mais le constructeur déclare rechercher « toute personne qui se passionne pour les jeux, les graphismes et la technologie dans [ses] réponses ».

Sur le même sujet : RTX 3000 — Nvidia annonce que le DLSS est désormais compatible avec 150 jeux

La touche RTX On n’active rien du tout

Cette annonce risque d’être accueillie froidement par bon nombre de joueurs qui attendent toujours de pouvoir mettre la main sur une carte graphique. En effet, cela fait maintenant plusieurs mois que Nvidia promet que la situation va s’améliorer et pourtant, les GPU s’affichent toujours à presque 200 % du prix conseillé. Le constructeur a déjà quelques solutions en tête, mais on attend toujours que leur effet se fasse ressentir.

D’autant qu’il ne faudra pas attendre à un miracle avec cette nouvelle touche. En appuyant sur « RTX On », on pourrait croire qu’un processus serait activé. Peut-être activer le DLSS, ou tout simplement booster les performances de la carte graphique ? En réalité, rien de tout ça. La touche n’est rien d’autre qu’un remplacement pour la touche Echap, et agit donc de la même manière. Si malgré tout vous êtes intéressé, sachez que le début de festivités est prévu pour le printemps prochain.

Source : Nvidia