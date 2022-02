RTX 3000 : Nvidia annonce que le DLSS est désormais compatible avec 150 jeux

Le DLSS est désormais disponible sur 150 jeux PC. la technologie de NVDIA, disponible sur ses cartes graphiques GeForce RTX 2000 et 3000, continue de se développer en en ajoutant régulièrement de nouveaux titres dans sa liste. Les derniers en date sont très récents puisqu’il s’agit, entre autres, de Dying Light 2 : Stay Human et SIFU.

Nvidia n’en finit pas de développer son DLSS. Après avoir fait un coup de maître en fin d’année dernière en ajoutant l’ensemble des jeux PlayStation à son catalogue, le constructeur annonce désormais avoir franchi le cap des 150 jeux compatibles. Il doit cette performance aux jeux sortis ce mois-ci, dont Dying Light : Stay Human et SIFU, tous deux disponibles depuis quelques jours seulement.

Pour rappel, la technologie s’appuie sur les Tensor Cores, que l’on retrouve au sein des GeForce RTX 2000 et RTX 3000. Pour ceux qui ont eu la chance de se procurer ces dernières depuis leur sortie, il est ainsi possible d’obtenir une plus grande résolution et donc de meilleurs graphismes en jeu grâce à l’upscaling calculé par intelligence artificielle. Une technologie particulièrement intéressante donc pour les modèles entrée de gamme, comme par exemple la RTX 3050.

De plus en plus de jeux sont compatibles avec le DLSS de Nvidia

Nvidia affirme que sur Dying Light 2 : Stay Human, “le DLSS offre une amélioration des performances pouvant aller jusqu’à 2X”. Sur SIFU, cette augmentation est de l’ordre de 45 %, ” permettant à tous les utilisateurs de GeForce RTX de jouer à plus de 100 FPS en 4K, avec tous les paramètres au maximum, pour une expérience ultime ». Enfin, sur Supraland Six Inches Under, « le DLSS accélère les performances jusqu’à 65 %, permettant à tous les GPU GeForce RTX de jouer à plus de 60 FPS en 4 K. »

Pour le moment, aucune trace de Microsoft Glight Simulator dans la liste. Cela ne devrait normalement pas tarder, puisque l’arrivée de la technologie dans le jeu a été annoncée fin janvier. En revanche, Nvidia a déjà préparé le terrain pour 3 autres titres à venir, à savoir SCP Pandemic, Martha Is Dead et Shadow Warrior 3. Tous trois seront lancés respectivement le 22 février, 24 février et 1er mars prochains. Notons que Nvidia a également déployé un nouveau pilote Game Ready pour Elden Ring, Destiny 2 : The Witch Queen et Total War : Warhammer III.