RTX 4000 : Cooler Master dévoile un nouveau câble pour résoudre les problèmes de surchauffe

Cooler Master, l'un des principaux fabricants d'alimentations, a introduit un tout nouveau câble pour résoudre le problème de la surchauffe et de la fonte des connecteurs d'alimentation 12VHPWR.

Afin de lutter contre les problèmes de surchauffe qu’on rencontrés les câbles 12VHPWR 16-pin ces derniers mois, Cooler Master a dévoilé un tout nouveau câble, qu’il fournit déjà avec son alimentation GX III Gold 850W. Plus résistant et doté d’un nouveau design, ce dernier pourrait bien prévenir la fonte des câbles en cas de mauvais branchement.

Selon Cooler Master, son nouveau connecteur d'alimentation auxiliaire PCIe 5.0 12VHPWR présente plusieurs améliorations par rapport aux produits concurrents. La société affirme que le nouveau câble offre une durabilité accrue et une meilleure structure thermique, ce qui se traduit par une réduction de la température de 5 degrés Celsius. Mais ce n’est pas les seules améliorations au programme.

Le câble de Cooler Master ne devrait pas fondre

Cooler Master annonce que son le câble offre des contacts 25 % plus épais, un taux de changement d'impédance 45 % plus faible, une force de retrait d'insertion 12 % plus élevée et utilise quatre ressorts au lieu de deux. De plus, Cooler Master affirme que cette conception innovante des connecteurs offre non seulement de meilleures performances, mais garantit également une sécurité accrue par rapport aux connecteurs 12VHPWR conventionnels.

Mieux encore, le nouveau câble 12VHPWR est doté d'une fiche à 90 degrés, afin de ne pas avoir à tordre le câble pour le connecter à votre carte graphique. Il reste maintenant à voir si ces changements seront ou non suffisants pour empêcher la fonte des câbles, un fléau auxquelles doivent faire face les dernières cartes graphiques RTX 4000 de Nvidia.

Si ce dernier s’avère plus résistant que l’ancienne génération, les utilisateurs peuvent s'attendre à voir plus de modèles d'alimentations livrés avec le câble 12VHPWR amélioré. On imagine cependant que celui-ci est plus cher que les anciens, ce qui signifie qu’on peut peut-être s’attendre à de légères hausses de prix sur les alimentations de Cooler Master. Compte tenu des risques de surchauffe sur les autres câbles, il serait de toute façon intéressant de dépenser un peu plus si ce câble s’avère efficace pour s’assurer de la longévité de ses composants.