Nvidia Ampere A100 : premier Bechmark du GPU, le plus puissant jamais conçu

Le Nvidia A100, premier GPU basé sur l’architecture Ampere vient de subir son premier Benchmark sur la plateforme OctaneBench. C’est san surprise le plus rapide des GPU conçus à ce jour. La carte testée devance de 45 points la Titan V qui détenait le précéant record. La RTX 2080 Ti quant à elle est distancée de 144 points, soit d’environ 48%. Cette comparaison est purement indicative, les deux cartes graphiques ne jouant pas vraiment dans la même catégorie.

En mai dernier, Nvidia présentait l’A100, le premier GPU basé sur l’architecture Ampere. La firme annonçait alors des performances jusqu’à 20 fois supérieures à celles du GPU V100 destiné au segment professionnel. Deux mois se sont écoulés depuis l’annonce et voici enfin un premier Benchmark du GPU qui nous offre un aperçu de ses performances. Le test a été réalisé sur la plateforme OctaneBench, un Benchmark conçu pour tester les performances dans OctaneRender, un moteur de rendu 3D.

La carte a obtenu un score de 446 points et arrache la tête du classement à la Nvidia Titan V qui enregistre une moyenne de 401 points. Cela représente une progression de 11,2% . La GeForce RTX 2080 Ti quant à elle est quatorzième du classement avec 302 points. L’A100 est presque 48% plus rapide que la carte Turing. Une comparaison plus juste mettrait en confrontation le GPU avec le Tesla V100 qui a affiché 371 points. L’A100 est donc 18% plus rapide que son véritale prédécesseur.

Ampere A100 : ses performances ne préfigurent pas celles des RTX 3000

Pour les gamers, ce Benchmark ne doit pas être considéré comme un aperçu des performances des prochaines cartes graphiques RTX 3000 qui ne sont pas destinées aux mêmes usages, même si elles sont dotées de la même architecture Ampere. Les cartes RTX 3000 embarquent des GPU différents et sont équipées de plus de cœurs RT comparativement au GPU A100 destiné au monde de l’intelligence artficelle. Le Bechmark a d’ailleurs été réalisé avec les coeurs RT désactivés.

Pour rappel, le GPU A100 est un monstre qui dispose de 54 milliards de transistors sur une surface de 826 mm². Gravé en à 7nm, cette puce est équipée de 6912 cœurs CUDA et 432 cœurs Tensor épaulés par 40 Go de VRAM HBM2. A titre de comparaison la prochaine carte graphique RTX 3080 Ti serait équipée de 5376 cœurs CUDA et de 12 Go de VRAM GDDR6x.

Source : TweakTown