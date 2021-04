Nvidia conseille de désinstaller la dernière mise à jour Windows 10 si votre RTX 3000 rame

Les mises à jour Windows 10 de mars et d'avril seraient à l'origine de bugs avec les dernières cartes graphiques Nvidia RTX 30. Un salarié du fondeur recommande, pour régler le problème, de revenir à un point de restauration antérieur à cette mise à jour. Le hic, c'est que la mise à jour d'avril, notamment, corrige plus d'une centaines de failles 0-day.

Les messages se multiplient sur Reddit et les forums : depuis la mise à jour d'avril 2021 les propriétaires de cartes graphiques Nvidia, notamment les dernières GeForce RTX 30xx constatent d'étranges baisses des performances. Un redditeur explique par exemple : “cette mise à jour [d'avril ndlr] semble provoquer une avalanche de freeze avec ma machine dotée d'une RTX 3070 et d'un R5 3600. Je pensais initialement que c'était lié à une corruption du système ou des drivers graphiques, mais non, les freeze sont revenus à chaque réinstallations, et sont repartis avec chaque désinstallation”.

Un autre : “j'ai de gros soucis avec le vsync. Lorsque vsync est actif impossible de maintenir 60 FPS. Le chiffre tombe comme un fou vers les 55 voire 40. Sans le vsync le même jeu rend plus de 180 FPS. J'ai désinstallé [la mise à jour d'avril] et tout est rentré dans l'ordre. Je ne réinstallerai aucune mise à jour jusqu'à ce que ce soit corrigé”. Or selon nos confrères de Windowslatest, un employé Nvidia a répondu sur le forum officiel du fabricant de cartes graphiques. Avec un conseil pour le moins inhabituel : “si vous constatez des baisses de performances dans les jeux, vérifiez si désinstaller la mise à jour KB5000842 résout le problème”.

Nvidia conseille de désinstaller la dernière mise à jour Windows 10… ne l'écoutez pas !

La mise à jour KB5000842 également connue comme la mise à jour preview optionnelle de mars 2021 contient les mêmes changements que ceux de la mise à jour d'avril 2021 (KB5001330) mais sans les derniers patch de sécurité. Les deux mises à jour semblent provoquer exactement le même problème. Il n'y a à ce jour aucune explication technique autour de ce bug. Désinstaller ces deux mises à jour est donc l'équivalent de revenir au patch tuesday de mars 2021 (KB5000802). Le soucis c'est que les patch contenus dans la mise à jour d'avril 2021 corrigent plus de 100 failles de sécurité dont de nombreuses failles 0-day activement exploitées dans la nature.

Le conseil de cet employé Nvidia est donc à prendre avec le recul nécessaire. D'abord, il reste vivement recommandé de laisser les mises à jour automatiques activées dans Windows Update, histoire de maintenir la sécurité de votre ordinateur à jour. Il est également conseillé, avant de considérer de revenir à un point de restauration antérieur, de bien vérifier que vos pilotes graphiques sont à jour, et de tenter le cas échéant de les réinstaller. Enfin Microsoft doit lancer une nouvelle mise à jour preview cumulative aujourd'hui ou demain : essayez de l'installer et vérifiez si les problèmes graphiques persistent.

En tous les cas, on le souligne : aussi agaçantes soient-elles les mises à jour de Windows 10 sont indispensables. Microsoft doit constamment adapter ses mises à jour à des millions de configurations matérielles différentes, ce qui n'est pas une tâche simple et laisse de temps à autres filer ce type de bugs. La firme est néanmoins très réactive sur les correctifs, et le plus souvent il convient simplement d'être un peu patient et d'attendre l'arrivée d'une mise à jour.

