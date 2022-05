Comment se désabonner de RMC Sport ?

Se désabonner de RMC Sport est plutôt simple – encore faut-il savoir où trouver l'option permettant de résilier son abonnement. Si vous ne regardez pas les chaines sportives du groupe Altice, il serait en effet peu avisé de continuer à payer ce service. Dans ce tutoriel rapide, nous vous proposons les étapes pour supprimer votre souscription à RMC Sport en un tournemain.

Vous avez envie de résilier RMC Sport ? Il est toujours dommage de payer un abonnement dont vous ne profitez pas, a fortiori quand cet abonnement coûte jusqu'à 19 euros par mois. Heureusement, la procédure de résiliation de l'offre RMC Sport est, vous allez le voir, largement simplifiée – là où il faut parfois envoyer un courrier recommandé à une période bien précise de l'année avec certains bouquets et chaînes. Le tout est de savoir où se trouve l'option. Cela dépend bien évidemment de votre opérateur, avec deux grands cas de figure : les abonnés SFR ou RED, et les autres.

RMC Sport : comment résilier son abonnement chez SFR

Pour cela :

Rendez-vous dans votre Espace Client SFR

Identifiez-vous avez vos identifiants client SFR que vous avez utilisés lors de la souscription à RMC Sport*

Cliquez sur Vos Services

Choisissez Abonnement mensuel RMC Sport

Pour vous désabonnez, cliquez sur l'icône en forme de corbeille

Confirmez votre résiliation

* Des clients signalent avoir résolu leurs difficultés en se connectant avec leurs identifiants mobiles plutôt que fixe et vice-versa

Comment se désabonner à RMC Sport chez RED

Pour cela :

Rendez-vous dans votre Espace Client RED

Identifiez-vous avez vos identifiants client RED que vous avez utilisés lors de la souscription à RMC Sport*

Cliquez sur Vos Services

Choisissez Abonnement mensuel RMC Sport

Pour vous désabonnez, cliquez sur l'icône en forme de corbeille

Confirmez votre résiliation

* Des clients signalent avoir résolu leurs difficultés en se connectant avec leurs identifiants mobiles plutôt que fixe et vice-versa

Comment arrêter l'abonnement RMC Sport sur Playstation

Si vous avez souscrit à RMC Sport via l'application PlayStation, le plus simple est de réaliser l'opération depuis votre ordinateur :

Rendez-vous dans votre Espace Client RMC Sport 100% digital

Identifiez-vous avec vos identifiants

Choisissez Mes offres actuelles

Cliquez sur Résilier

Dans la section Vos services actuellement souscrits , cliquez sur l'icône en forme de corbeille pour vous désabonner

, cliquez sur pour vous désabonner Confirmez votre résiliation

Notez que vous ne pourrez pas utiliser cette méthode si vous êtes engagé. Contactez alors directement votre service clients ou envoyez-leur une lettre de résiliation avec accusé de réception. Contactez le service clients RMC Sport ou SFR pour connaitre l'adresse de résiliation. Des frais dégressifs s'appliqueront en cas de rupture du contrat avant la période d'engagement.

Comment se désabonner à RMC Sport sur Android TV

Pour cela :

Attention, vous ne pourrez pas résilier avant le 12e mois via cette méthode en cas d'engagement. Contactez directement votre service clients. Des frais supplémentaires s'appliqueront.

Comment se désabonner à RMC Sport sur Apple TV

Suivez ces étapes :

Si vous êtes détenteur d'une offre 100% Digital avec engagement, la résiliation est uniquement possible à partir du 12ème mois d'engagement via le chat ou depuis votre espace client. Le cas échéant, des frais supplémentaires s'appliqueront.

Comment résilier RMC Sport 100% digital

Il est également possible de passer directement par l'espace client du site RMC Sport pour résilier votre abonnement 100% digital :

Notez qu'en cas d'engagement sur 12 mois, il vous faudra obligatoirement contacter le service clients. Des frais dégressifs d'un montant maximal de 228 € seront facturés en cas d'arrêt anticipé de l'abonnement.

Et voilà, vous n'êtes désormais plus abonné à RMC Sport. Dans la plupart des cas, l'arrêt est immédiat, ou sous quelques jours. Notez tout de même qu'il n'est pas interdit de changer d'avis – si l'une des raisons précipitant votre envie d'arrêter votre abonnement est que vous en aviez marre de visionner vos matchs et programmes sur un PC ou un smartphone, nous vous expliquons ici comment regarder RMC Sport sur la TV même en ayant souscrit à l'offre 100% digital.