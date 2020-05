Nouveautés Disney+ juin 2020 : les séries et films à regarder

Place aux nouveautés Disney+ du mois de juin 2020 ! Comme chaque mois, la rédaction de Phonandroid vous liste les nouvelles séries et films à voir sur la plateforme de streaming de Disney. De quoi organiser facilement vos prochaines sessions de binge-watching !

Chers lecteurs et abonnés Disney+, il est temps comme chaque mois de faire le point sur les nouveautés à venir sur Disney+ ! Depuis son lancement le 7 avril 2020 en France, la plateforme de streaming de la firme aux grandes oreilles cartonne. C’est simple, Disney+ a cumulé en 5 mois 50 millions d’abonnés, soit autant que Netflix en 7 ans !

Un succès dû en grande partie au catalogue de Disney+. Tout l’univers Marvel, Star Wars, Pixar, les classiques de Disney, du court-métrage, les documentaires passionnants de National Geographic, il en y a pour tous les goûts. Il est temps s’attarder sur ce que nous propose Disney+ en juin 2020. Au programme, le film Artemis Fowl, un documentaire exclusif sur les coulisses de la Reine des Neiges 2, des épisodes spéciaux de Toy Story et bien plus.

Pas encore abonné à Disney + ? N’hésitez pas à vous faire une idée sur la plateforme grâce à l’essai gratuit de 7 jours. Attention toutefois, pensez bien à vous désinscrire avant la fin de l’essai sous peine de vous faire facturer soit 6,99 € (pour un abonnement mensuel) ou 69,99 € pour un forfait annuel. Vous pouvez d’ailleurs consultez notre test et avis sur Disney+ pour vous aider dans votre choix.

Le coup de cœur de la rédaction

Artemis Fowl

Découvrez Artemis Fowl, le nouveau long-métrage de Kenneth Branaght, réalisateur de Thor et du remake du Crime de l’Orient Express. Dans cette adaptation du best-seller d’Eoin Colfer, suivez l’aventure d’Artemis Fowl, un jeune milliardaire doté d’une intelligence hors du commun. Et descendant d’une lignée de génies de mal. Sur les traces de son père disparu, le jeune homme sera amené à découvrir les vestiges d’une civilisation antique, dépositaire d’avancées technologiques exceptionnelles. Disponible sur Disney+ dès le 12 juin.

Les meilleures séries et séries animées Disney+ de juin 2020

Toy Story : Angoisse au Motel et Toy Story : Hors Du temps

Disney complète la collection des courts-métrages Toy Story avec l’arrivée sur le plateforme de Toy Story Angoisse au Motel et Toy Story : Hors du temps. Retrouvez les personnages phares de la licence dans deux courts-métrages survoltés. Angoisse au Motel reprend tous les codes de l’épouvante dans cet épisode où Buzz, Woody et les autres se retrouvent coincés dans un motel hanté et sordide. Virage à 180° avec Hors du Temps, où nos amis en plastique se retrouvent 60 millions d’années en arrière lorsque les dinosaures régnaient encore sur la Terre.

La Reine des Neiges : Joyeuses Fêtes avec Olaf

Dans ce court-métrage La Reine des Neiges spécial Noël, Elsa et Anna organisent une merveilleuse fête pour tous les habitants du Royaume. Si la fête bat son plein pendant un instant, les convives rentrent tous rapidement chez eux pour profiter de ce moment magique en famille. La tristesse accable les deux sœurs, conscientes de n’avoir jamais perpétué ce genre de tradition. Olaf décide de parcourir le royaume à la recherche de nouvelles coutumes pour offrir aux deux héroïnes un Noël inoubliable.

Séries et séries animées ajoutées au catalogue Disney+

Semaine du 5 juin :

Miles dans l’espace – Saison 1 & 2

La loi de Milo Murphy – Saison 2

La Reine des Neiges: Joyeuses fêtes avec Olaf

Semaine du 12 juin :

Phinéas et Ferb: Mission Marvel

Incorrigible Cory – Saison 1 & 2

Mighty Med : Super urgences – Saison 1 & 2

La Bande à Picsou – Saison 1

12 nouveaux courts-métrages parmi Mickey et Pluto golfeurs, Chevalier d’un jour, le Prince et le pauvre ou Les trois petits loups

Semaine du 19 juin :

Hercule – Saison 1

Super Baloo – Saison 1

101, Rue des Dalmatiens – Saison 1

Toy Story : Angoisse au motel

Toy Story : Hors du temps

Semaine du 26 juin :

7 nouveaux courts-métrages sur Donald Duck

Section Genius – Saisons 1 à 3

Jonas – Saison 1

Jonas L.A. – Saison 2

Shake It Up – Saison 1

Sonny – Saisons 1 à 3

Les meilleurs films Disney+ de juin 2020

Percy Jackson : la Mer des Monstres

Poursuivez les aventures du jeune Percy Jackson, demi-dieu et fils de Poséidon, le seigneur des mers. Alors que lui et ses amis viennent de sauver le monde en contrecarrant les plans d’Hadès le dieu des enfers, les trois héros doivent à nouveau partir à l’aventure. Afin de sauver le sanctuaire des demi-dieu de la destruction, Percy et ses amis vont devoir trouver la légendaire toison d’or. Leur périple les mènera jusqu’à la mer des monstres, plus connue sous le nom de Triangle des Bermudes.

Films ajoutés au catalogue Disney+

Semaine du 12 juin :

Artemis Fowl

Le Gang des Champions 3

Percy Jackson : la Mer des Monstres

Les meilleurs documentaires Disney+ de juin 2020

Dans un autre monde : les coulisses de la Reine Des Neiges 2

Disney vous invite à découvrir les coulisses de la création du plus gros succès de l’histoire de la firme aux grandes oreilles : la Reine des Neiges 2. Grâce à ce documentaire en six parties (dont le premier épisode sera diffusé le 26 juin), suivez les travaux des équipes artistiques seulement quelques mois avant la sortie du film. L’occasion de voir l’envers du décor, et de dévoiler les secrets de la conception du classique de Disney.

À l’épreuve d’une tribu saison 1 à 4

Dans cette série documentaire signée National Geographic, suivez le biologiste/instructeur de survie Hazen Audel dans la découverte des coutumes et traditions de plusieurs tribus dans le monde entier. Tactiques de survie, techniques de chasse, rites religieux, Hazen Audel n’aura qu’une semaine pour maîtriser ces techniques ancestrales, pratiquées et perpétuées depuis des centaines d’années.

Documentaires ajoutés au catalogue Disney+

Semaine du 5 juin :

De l’ombre à la lumière : à la recherche de l’Atlantide

Genius avec Stephen Hawking

Destination Wild : Hawaï – Saison 1

Semaine du 19 juin :

À l’épreuve d’une tribu – Saison 1 à 4

Alaska, survie avec les ours – Saison 1

Trésors d’Égypteyep

Histoire de l’Europe – Saison 1

Semaine du 26 juin :

Dans un autre monde : les coulisses de la Reine Des Neiges 2

