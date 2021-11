Nouveauté : découvrez le Google Pixel 6 5G déjà disponible chez Darty !

Le Google Pixel 6 5G est déjà disponible à la vente chez Darty. Découvrez dans cet article tous les détails concernant le nouveau smartphone du géant américain.

Profiter de l'offre chez Darty

Rendez-vous chez Darty pour vous procurer le nouveau Google Pixel 6 5G noir carbone. Il est disponible sur le site de l'enseigne à partir de 649€.

Pour tout achat du smartphone chez Darty, l'enseigne vous propose :

Les frais de livraison offerts.

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium (puis à 9,99€/mois, sans engagement).

Le Google Pixel 6 5G : un smartphone unique et personnalisé

Annoncé le 19 octobre 2021, le Google Pixel 6 5G est une révolution : c'est en effet le premier smartphone Google équipé d'un processeur conçu entièrement par le géant américain, le Google Tensor. Grâce à cette nouvelle puce et à ses 8Go de RAM, le smartphone est rapide et vous permet de jouer en ligne sans problème et de manière fluide.

Côté photo, il propose 2 capteurs arrière dont un principal de 50Mpx et un capteur frontal de 11,1Mpx. Les critiques à ce sujet sont unanimes : les photos prises par l'appareil sont exceptionnelles et dignes d'un appareil pro. Il est aussi équipé d'un écran de 6,4 pouces OLED avec une fréquence d'affichage de 90Hz pour une très bonne fluidité au quotidien.

Enfin, sa batterie de 4614mAh saura vous convaincre. Le Google Pixel 6 5G peut en effet tenir très longtemps sans s'éteindre.

En conclusion, le Google Pixel 6 5g est probablement l'un des smartphones avec le meilleur rapport qualité/prix en 2021. Ses prédécesseurs comme le Google Pixel 4a ont déjà su convaincre la plupart des testeurs et critiques et le Google Pixel 6 5G semble prendre le même chemin. Il vous permet de profiter de prestations vraiment haut de gamme, digne d'un Samsung Galaxy S21, mais à un prix plus moyen.

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau mobile, vous pouvez aussi consulter notre sélection des smartphones à ne pas manquer chez Darty et la Fnac.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.