Notre système solaire serait bien moins isolé qu’on ne le pensait, des millions d’objets venus d’autres étoiles l’entoureraient

Notre système solaire n’est peut-être pas aussi isolé qu’on le croyait. Des chercheurs estiment qu’un million d’objets venus d’autres étoiles flotteraient à sa périphérie, piégés par la gravité du Soleil. Invisibles avec nos télescopes actuels, ces mystérieux voyageurs pourraient révéler bien des secrets sur l’espace qui nous entoure.

Depuis des décennies, les astronomes scrutent le ciel à la recherche de corps célestes venus d’autres étoiles. Seuls deux objets interstellaires ont été officiellement détectés dans notre système solaire. Pourtant, ces découvertes laissent penser que notre voisinage cosmique pourrait être bien plus fréquenté qu'on ne l’imaginait. Si ces objets venus d’ailleurs existent vraiment, cela signifie que notre système interagit bien plus avec le reste de la galaxie qu’on ne le pensait.

Une nouvelle étude avance que plus d’un million d’objets interstellaires pourraient se cacher aux confins du système solaire. Contrairement aux astéroïdes et comètes classiques, ces corps célestes auraient voyagé sur des distances colossales avant d’être ralentis et piégés par le Soleil. Certains viendraient même d’Alpha Centauri, l’étoile la plus proche de la Terre, située à environ 4,3 années-lumière. Si cette hypothèse se confirme, notre système ne serait donc pas aussi isolé qu’on ne l’imaginait.

Des millions d’objets interstellaires seraient piégés dans le nuage de Oort

Les chercheurs estiment que ces objets interstellaires se trouvent dans le nuage de Oort, une vaste région glacée à la frontière du système solaire. Contrairement à ‘Oumuamua et Borisov, qui se sont déplacés à grande vitesse avant de repartir dans l’espace, ces corps auraient été capturés par la gravité solaire et y seraient restés. Leur détection est aujourd’hui impossible avec nos télescopes, mais leur présence est jugée probable. Leur étude pourrait permettre d’en apprendre plus sur l’origine et la composition de ces visiteurs d’un autre monde.

L’étude suggère également que des particules venues d’autres étoiles traversent régulièrement notre atmosphère. Chaque année, au moins une dizaine de grains de poussière interstellaire brûleraient en entrant sur Terre. Ce phénomène confirme que le transfert de matière entre systèmes stellaires est plus fréquent que prévu. Certains de ces fragments pourraient même contenir des éléments ayant contribué à la formation des planètes. Cela signifie que notre propre système pourrait être influencé par des matériaux provenant d’étoiles lointaines depuis des milliards d’années.

Source : arXiv:2502.03224 [astro-ph.EP]