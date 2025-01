Les pôles magnétiques du soleil vont s’inverser cette année avec des conséquences spectaculaires sur Terre

Tous les 11 ans, le soleil traverse une inversion complète de son champ magnétique. Cet événement naturel marque un tournant dans son cycle d’activité et entraîne des effets qui peuvent se faire sentir jusqu’à la Terre.

Le soleil traverse des cycles d’activité d’une durée d’environ 11 ans. Pendant cette période, son activité augmente progressivement jusqu'à son maximum, où le nombre de taches solaires et les éruptions atteignent leur apogée. En 2025, une étape importante de ce cycle est sur le point d’être franchie : l’inversion complète du champ magnétique solaire, un phénomène qui met devant nos yeux la complexité de notre étoile.

L’inversion du champ magnétique du soleil se produit lorsque les taches solaires, régions de forte activité magnétique, migrent lentement vers les pôles. En progressant, elles modifient progressivement le champ magnétique global du soleil. Contrairement à un événement brusque, cette transition s’étend sur plusieurs années. Le champ magnétique passe d’une configuration simple, avec des pôles nord et sud bien définis, à un état complexe, avant de retrouver une configuration inversée. La dernière inversion s’est produite en 2013.

L’inversion du champ magnétique solaire impacte la Terre et l’espace

Ce phénomène naturel n’entraîne pas de conséquences directes pour la Terre, mais il modifie certains aspects de l’environnement spatial. Pendant cette phase, le champ magnétique solaire devient plus complexe et forme une barrière plus efficace contre les rayons cosmiques galactiques. Ces particules à haute énergie, potentiellement dangereuses pour les équipements spatiaux et les astronautes, sont ainsi mieux atténuées. Toutefois, l’activité accrue associée au maximum solaire peut provoquer des éjections de masse coronale et des tempêtes géomagnétiques qui perturbent parfois les communications ou les réseaux électriques. Ces événements sont aussi à l’origine d’aurores polaires spectaculaires.

Les chercheurs suivent attentivement cette transition pour mieux comprendre la dynamique des cycles solaires. La rapidité avec laquelle le champ magnétique retrouvera une configuration stable donnera des indications sur l’intensité du prochain cycle. Un retour rapide vers une configuration dipolaire classique indiquerait une période d’activité solaire élevée, alors qu’un processus plus lent pourrait annoncer une phase plus calme. Ces observations permettent d’anticiper les impacts de l’activité de notre étoile sur les technologies et les environnements terrestres et spatiaux.