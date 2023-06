Le Nothing Phone (2) sera bien plus écolo et durable que son prédécesseur, selon Carl Pei

Carl Pei, le PDG de Nothing a publié quelques informations sur les réseaux concernant le Nothing Phone (2) qui devrait sortir cet été.

Les informations concernant le Nothing Phone (2) sont toujours plus nombreuses et parfois contradictoires. Le Nothing Phone 1 sort du lot, et nous a fait une fort belle impression. Son successeur est forcément très attendu. En effet, depuis sa création, Nothing a pris pour habitude de bousculer les codes avec des produits au design innovant. La rumeur court que le Nothing Phone 2 sera propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et sera doté d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces.

Face à la prolifération d’informations parfois farfelues concernant son prochain smartphone, Carl Pei a tenu à remettre les pendules à l’heure sur Twitter. Sur le réseau social, on apprend ainsi que si le design du Nothing Phone (2) s’inspirera fortement de son prédécesseur, ses concepteurs se sont également imposé un cahier des charges très strict concernant son empreinte carbone. D’après les chiffres partagés par la compagnie, la fabrication et l’utilisation du Nothing Phone (2) émettront environ 10 % moins de gaz à effet de serre que son devancier.

Le Nothing Phone (2) sera beaucoup plus durable

À en croire les dirigeants de la compagnie, cela en fera tout simplement « l’un des smartphones les plus durables sur le marché ». Alors que l’empreinte carbone du Nothing Phone 1 était de 58,45 kg de CO2, le Nothing Phone (2) ne dégagera que 53,45 kg de CO2. Comme le souligne le tweet, c’est une belle réussite « compte tenu de l’augmentation globale des performances, notamment de l’augmentation de 200 mAh de la batterie et d’un écran plus grand de 0,15 pouce ».

2️⃣ Materials: Phone (2) has 3x more recycled or bio-based parts vs Phone (1). 100% recycled tin on 9 circuit boards, 100% recycled copper foil on the main circuit board & over 90% recycled steel on all 28 steel stamping parts. With 80% of plastic parts being sustainably sourced. pic.twitter.com/IbWV9KWg62 — Nothing (@nothing) May 31, 2023

Les composants utilisés témoignent aussi de la préoccupation de Carl Pei et ses associés. En effet, le Nothing Phone (2) sera composé de « 3 fois plus de pièces recyclées ou biosourcées que le Phone (1). 100%d d’étain recyclé sur 9 circuits intégrés, 100 % de feuilles de cuivre recyclé sur le PCB et plus de 90 % d’acier recyclé pour les 28 pièces d’emboutissage. Avec 80 % des pièces en plastique sourcées durablement ». Nous vous tiendrons bien évidemment informé si d’autres informations nous parviennent à propos de ce smartphone qui promet d’être étonnant à plus d’un titre.