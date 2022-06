Nothing Phone 1 : caractéristiques, prix, design, le smartphone très attendu fuite avant la sortie

Le Nothing Phone 1 est l’un des smartphones les plus attendus de l’année et aujourd’hui, ses caractéristiques techniques fuitent sur le net. Nous aurons le droit à un produit de moyenne gamme plus qui misera énormément sur son design pour convaincre.

Nothing est une marque fondée par Carl Pei (OnePlus) qui veut redistribuer les cartes sur le marché du smartphone. Son premier terminal se nomme le Nothing Phone (1). S’il a déjà été officialisé, ses caractéristiques techniques restaient mystérieuses jusqu’à aujourd’hui. Grâce à une énorme fuite, on sait désormais à quoi nous attendre.

C’est le site RootmyGalaxy, en partenariat avec le leaker indien Paras Guglani, qui dévoile tout. Plus que des caractéristiques, nous avons des rendus qui nous montrent le design du produit. Il sera disponible en blanc (coloris mis en avant jusque-là) mais aussi en noir. On peut également voir l’emplacement de toutes les Leds.

Le Nothing Phone (1) est un smartphone qui en a sous le capot

Selon le site, le Nothing Phone (1) devrait être doté d’un écran OLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le capteur d’empreintes serait inclus sous la dalle. A l’intérieur, nous devrions trouver un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, 8 ou 12 Go de RAM selon les modèles et un stockage de 128 ou 256 Go. Le module photo devrait être composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un deuxième de 16 mégapixels.

Pour sa part, la batterie serait de 4500 mAh avec une recharge rapide de 45 Watts. On nous promet ainsi 50% de charge en 30 minutes. En revanche, Nothing ne fournirait pas le chargeur compatible dans la boite, à l’instar d’Apple et de Samsung. Le terminal ne ferait que 7,55 mm d’épaisseur et pèserait 199 grammes. Il embarquerait bien entendu Android 12, mais avec la surcouche Nothing OS qu’on a déjà pu voir.

Enfin, RootmyGalaxy donne les tarifs du Nothing Phone 1, très attendus. Le terminal devrait être disponible à 397 dollars dans sa version 8 Go/128 Go, 419 dollars pour la version 8 Go/256 Go et 456 dollars pour la version 12 Go/256 Go. Un prix qui semble cohérent avec ce qui est proposé et qui ne devrait pas créer un séisme dans le monde de la téléphonie, comme certains l’espéraient.

Ne reste plus qu’à attendre sagement le 12 juillet prochain pour voir si ces fuites sont réelles ou non. C’est en effet ce jour que Nothing lèvera le voile sur son produit.