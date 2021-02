Nothing, la marque du fondateur de OnePlus, lancera des écouteurs sans fil en été 2021

Nothing, la nouvelle marque de Carl Pei, le fondateur de OnePlus, commercialisera son premier produit dans le courant de l'été 2021. D'après le créateur de la firme, il s'agit d'une paire d'écouteurs sans fil. À terme, Nothing ambitionne de proposer un écosystème complet d'accessoires capables de se connecter les uns aux autres.

Fin 2020, Carl Pei abandonnait son poste chez OnePlus juste avant le lancement du OnePlus 8T. Afin de rassurer sa communauté de fans, le jeune homme assurait avoir d'autres projets à venir dans l'univers de la technologie.

En janvier 2021, Carl Pei a donc annoncé la création de sa propre marque, mystérieusement intitulée “Nothing”. Lors du lancement, l'ancien patron de OnePlus teasait : “Il y a plusieurs années que nous n’avons pas vu quelque chose de vraiment palpitant dans le domaine de la technologie. Il est temps d’insuffler un air neuf”.

Sur le même sujet : OnePlus Watch – vers un lancement en mars 2021 aux côtés du OnePlus 9 ?

Carl Pei tease les écouteurs sans fil de Nothing, de futurs rivaux des AirPods ?

Lors du lancement, Nothing a donné le ton de la philosophie de la marque : “la technologie est suffisamment avancée, elle doit s’effacer pour ne plus rien laisser paraître”. Dans cette optique, la jeune firme va mettre au point un écosystème complet de produits capables de se connecter les uns aux autres, révèle Carl Pei dans une interview accordée à nos confrères de Bloomberg.

Pour commencer, Nothing commercialisera une paire d'écouteurs sans fil compatibles Bluetooth dans le courant de l'été 2021. Malheureusement, Car Pei n'évoque pas les spécificités de ce premier accessoire tant attendu. Les écouteurs chercheront probablement à rivaliser avec les AirPods d'Apple, les leaders actuels du marché.

La firme, basée à Londres, a levé 7 millions de dollars de fonds pour mettre au point ses produits. Parmi les soutiens phares de Nothing, on trouve Tony Fadell, l'un des inventeurs de l'iPod chez Apple, Kevin Lin, cofondateur de Twitch, Steve Huffman, PDG de Reddit, ou encore le Youtubeur Casey Neistat. Qu'attendez-vous de la marque de Carl Pei ? Nothing peut-il s'imposer face à des marques déjà installées ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Bloomberg