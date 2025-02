NordVPN est à prix réduit : dernière chance pour profiter de la promo des soldes d’hiver

Les soldes d'hiver 2025 se terminent dans quelques heures. Chez NordVPN, vous pouvez encore profiter de réductions allant jusqu'à 73%. On vous dit comment bénéficier de ces offres avant la fin la promo.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On ne présente plus NordVPN. C'est l'une des applications de VPN les plus populaires en France pour ceux qui se préoccupent de leur sécurité en ligne. Alors que l'abonnement offrait déjà l'un des meilleurs rapports qualité-prix marché, NordVPN propose actuellement des réductions allant jusqu'à 73%. Cette offre s'inscrit dans le cadre des soldes d'hiver et se termine le 4 février 2025.

NordVPN : comment profiter de la promo des soldes d'hiver ?

La plus grande réduction s'applique à l'abonnement de 2 ans. Ensuite, vous avez le choix entre trois formules : basique, avancée et ultime. L'offre de base est à 3,25 € par mois pour 25 mois (2 ans + 1 mois offert) au lieu de 11,59 € par mois. Cela représente une réduction de 71%.

Si vous préférez la formule avancée, elle vous coûtera 4,21 € au lieu de 14,99 € par mois, soit 71% de réduction ici aussi. Enfin, l'offre ultime profite quant à elle d'une remise de 73% pour 25 mois et s'affiche à 6,61 € au lieu de 24,99 €.

Pour résumer :

NordVPN Basique : 3,25 € / mois sur 25 mois (dont un mois offert) pour un total de 81,36 € (-71%)

: 3,25 € / mois sur 25 mois (dont un mois offert) pour un total de 81,36 € (-71%) NordVPN Avancé : 4,21 € / mois sur 25 mois (dont un mois offert )pour un total de 105,36 € (-71%)

: 4,21 € / mois sur 25 mois (dont un mois offert )pour un total de 105,36 € (-71%) NordVPN Ultime : 6,61 € / mois sur 25 mois (dont un mois offert) pour un total de 165,36 € (-73%)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Quant aux différences entre ces différentes formules, celle de base s'adresse à ceux qui recherchent principalement la protection d'un VPN crédible, sécurisé et respectueux de la vie privée. Si vous en voulez plus, la formule avancée intègre aussi un gestionnaire de mots de passe multiplateforme, une protection anti-malware, une protection avancée de la navigation ainsi qu'un bloqueur de traqueurs de publicités.

Enfin, la formule ultime propose en plus un stockage Cloud chiffré de 1 To ainsi qu'une assurance cyber-risques sans surcoût qui couvre les préjudices subies en ligne à hauteur de 5000 euros.

Quant aux caractéristiques de NordVPN, cette solution dispose de plus de 7200 serveurs dans 118 pays différents. C'est un VPN rapide qui peut être utilisé sur 10 appareils différents avec le même compte. Et pour la partie sécurité, il s'appuie sur les protocoles les plus fiables, en plus d'être un VPN No Log. En d'autres termes, NordVPN ne procède pas à la journalisation de vos activités en ligne.