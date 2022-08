NordVPN : jusqu’à 68% de réduction sur votre abonnement VPN

Si vous recherchez un VPN pour surfer en tout anonymat et vous offrir un peu de sérénité en ligne, NordVPN est accessible à prix réduit. Le fournisseur propose jusqu'à 68% de réduction en ce moment.

Il existe de nombreuses solutions VPN sur le marché, mais elles sont peu à offrir des services de qualité. Un VPN de confiance doit non seulement garantir la sécurité et la confidentialité de vos activités en ligne, mais également maintenir une expérience de navigation rapide.

Opter pour l'un des meilleurs VPN du marché vous évite des surprises désagréables en matière d'expérience utilisateur. Dans cette catégorie, NordVPN est l'une des solutions les plus populaires du marché. Vous pouvez l'obtenir en ce moment en profitant d'une réduction allant jusqu'à 68%.

Un VPN et plus encore

La réduction la plus intéressante est proposée sur l'abonnement de 2 ans. Le prix du VPN revient ainsi significativement moins cher. Il est de 2,89 € au lieu de 10,49 € pour la formule de base. Cela correspond à une réduction de 60%. Mais si vous souhaitez bénéficier d'autres fonctionnalités pratiques en plus du VPN, il existe deux autres formules.

L'abonnement Avancé inclut le service NordPass qui n'est autre qu'un gestionnaire de mots de passe. Cette fonctionnalité est destinée à ceux qui veulent enregistrer leurs mots de passe de manière sécurisée et y accéder facilement depuis n'importe quel appareil.

La troisième formule (Ultime) inclut également le service NordLocker qui permet d'accéder à un Cloud chiffré de 1 To. Les formules Avancé et Ultime sont proposés respectivement à 3,49 et 4,69 € au lieu de 11,09 et 12,29 €. Cela correspond à 68% de réduction pour l'offre la plus complète.

Les atouts de NordVPN

NordVPN utilise un chiffrement AES-256 pour le cryptage de vos données en ligne. Quant à son protocole VPN, il s'agit de NordLinx, une déclinaison maison du tunnel WireGuard qui est l'un des protocoles les plus en vogue en 2022. NordVPN dispose par ailleurs de plus de 5000 serveurs dans pas moins de 60 pays.

Un seul abonnement vous permet de vous connecter sur jusqu'à 6 appareils différents. Cela permet d'utiliser le VPN simultanément sur un smartphone, un PC ou encore sur une Smart TV. Vous pouvez aussi partager le même compte avec vos proches.

Enfin, sachez que NordVPN inclut également une protection contre les menaces en ligne grâce à un antivirus intégré et à un scanner de vulnérabilité. Ces fonctionnalités sont incluses dans toutes les formules.