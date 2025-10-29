NordVPN intègre désormais un contrôle parental : comment bloquer l’accès aux sites pour adultes ?

NordVPN propose une fonction de contrôle parental qui protège les enfants de l’exposition aux contenus pour adultes. Cette option est facile à configurer. Voici comment procéder.

NordVPN continue d’évoluer en accueillant régulièrement de nouvelles fonctionnalités. La dernière en date est une option de contrôle parental conçue spécifiquement pour bloquer l’accès aux contenus pour adultes. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir créer une expérience en ligne plus sûre et plus sécurisée pour votre famille.

Comment fonctionne le filtrage de sites pour adultes de NordVPN ?

En utilisant NordVPN, tout votre trafic passe par des serveurs intermédiaires, y compris les requêtes DNS. L’application s’appuie sur le filtrage DNS pour bloquer efficacement les sites de contenus pour adultes. Cette fonctionnalité est intégrée à l’option Advaced Threat Protection Pro (Protection Anti-menaces Pro), accessible avec les formules Plus et Ultime de NordVPN.

Une option pratique pour protéger vos enfants

En bloquant l’accès aux contenus pour adultes, cette nouvelle option de NordVPN protège les enfants contre plusieurs autres risques.

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 8000 serveurs 10 connexions simultanées maximum 126 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 74% 2.99€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 60% 4.59€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 12.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Protection contre les fréquentations dangereuses

De nombreux sites pour adultes, qu’ils soient axés ou non sur les rencontres, ont un aspect social qui permet aux utilisateurs d’interagir entre eux. Laisser les enfants fréquenter ce genre de site les expose à des dangers, notamment aux prédateurs sexuels.

Préserver la santé mentale des enfants

Une exposition aux contenus à caractère sexuel dès le bas âge peut entraîner des problèmes tels que le manque d’estime de soi, des troubles de l’attention, ou encore de mauvais résultats scolaires. Le filtrage proposé par NordVPN peut donc être très utile pour préserver la santé mentale des enfants.

Les malwares et applications malveillantes

Les sites pour adultes sont très prisés par les cybercriminels. Certaines plateformes abritent quantité de malwares et dissimulent des liens piégés qui exposent les internautes à applications malveillantes, surtout sur Android.

Comment activer le blocage des contenus pour adultes sur NordVPN ?

Le filtrage des contenus pour adultes est disponible sur mobile uniquement (Android et iOS). Il est intégré à la Protection Anti-menaces Pro, disponible à partir de la formule Plus de NordVPN. Pour l’activer, suivez les étapes suivantes :

Souscrivez à l’abonnement Plus ou Ultime de NordVPN

Ouvrez l’application sur votre mobile

En bas, appuyez sur le menu Protection Anti-menaces

Appuyez ensuite sur le bouton Activer ou faites basculer l’interrupteur à côté de l’option pour la mettre en marche

ou faites basculer l’interrupteur à côté de l’option pour la mettre en marche Dans les options supplémentaires qui s’affichent, activez Blocage de sites pour adultes et le tour est joué.

Jusqu’à -75% sur NordVPN pour le Black Friday

Le filtre est désormais activé. Vous pouvez le tester ensuite pour vérifier s’il bloque efficacement cette catégorie de site. Avec un seul abonnement NordVPN, vous pouvez protéger jusqu’à 10 appareils simultanément. De quoi, probablement, couvrir les smartphones de toute la famille.

Et pour empêcher vos enfants de désactiver le contrôle parental, n’hésitez pas à verrouiller l’accès à NordVPN. Certains constructeurs intègrent une telle fonctionnalité directement dans leur surcouche Android. Si vous n’y avez pas accès, plusieurs applications sur le Play Store permettent de le faire.

Sur iOS (à partir d’iOS 18), il suffit de faire un appui long sur l’icône de NordVPN et de sélectionner Verrouiller avec Face ID).