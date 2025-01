NordVPN : comment tester le VPN gratuitement ?

Les meilleurs VPN offrent un gage de sécurité, de confidentialité ainsi qu’une bonne expérience utilisateur, mais ils ne sont pas gratuits. Si l’aventure NordVPN vous tente, il est tout à fait possible de tester le VPN gratuitement, et ce, sans aucune limite de bande passante ou restriction sur les fonctionnalités. On vous montre comment procéder.

NordVPN est connu pour sa fiabilité, et c’est d’ailleurs l’un des meilleurs VPN depuis plusieurs années. Mais si sa réputation ne suffit pas à vous convaincre, vous pouvez toujours tester l’application gratuitement. Cela vous permet de découvrir ses fonctionnalités et de tester la qualité des débits ou encore le confort d’utilisation.

Comment fonctionne l’essai gratuit de NordVPN ?

La période d’évaluation gratuite de NordVPN est proposée sous la forme d’une garantie « satisfait ou remboursée » de 30 jours. En d’autres termes, le VPN vous laisse une période de rétraction d’un mois pendant laquelle vous pouvez vous faire rembourser sans justificatif.

Au-delà de cette période de grâce, c’est-à-dire à l’entame du deuxième mois de l’abonnement NordVPN, vous ne pouvez plus profiter d’un remboursement. Tout abonnement entamé sera donc considéré comme consommé. Il n’est pas possible non plus de vous faire rembourser les mois restant à consommer s’il s’agit d’un abonnement d’un an ou de deux ans.

NordVPN : comment profiter de la période d’évaluation gratuite ?

Il faut commencer par vous abonner à NordVPN depuis le site web du fournisseur en choisissant la formule qui vous convient le mieux. Ensuite, vous pouvez annuler l’abonnement et vous faire rembourser dans un délai maximum de 30 jours après la souscription initiale.

Le moyen le plus simple de tester l’application gratuitement pendant 30 jours est de vous abonner directement depuis le site de NordVPN. Le processus de remboursement pour les achats effectués via le Play Store, l’App Store ou tout autre tiers doit passer par la plateforme utilisée. Le remboursement n’est pas garanti dans ce cas.

En effet, ce n’est pas NordVPN qui gère la politique de remboursement de Google, d’Apple et des autres intermédiaires.

Pour annuler l’abonnement, procédez comme suit (valable pour les abonnements effectués directement auprès de NordVPN) :

Allez sur la plateforme Nord Account puis connectez-vous avec les identifiants de votre compte

Sélectionnez Facturation dans le menu à gauche

dans le menu à gauche Allez dans l’onglet Abonnement

Repérez la ligne Renouvellement automatique et cliquez sur Gérer ==) Annuler le renouvellement automatique

et cliquez sur ==) Une fois l’annulation confirmée, l’interface devrait se présenter comme ci-dessous.

Une fois l’abonnement annulé dans un délai des 30 jours après souscription, il faut immédiatement faire la demande remboursement.

Comment demander un remboursement à NordVPN ?

Toute demande de remboursement doit se faire au service client de NordVPN. Vous devez donc les contacter soit en envoyant un mail à l’adresse [email protected] ou en démarrant une conversation en direct avec un téléconseiller. Le chat en direct est accessible depuis la page https://support.nordvpn.com/hc/fr.

Comment se fait le remboursement de NordVPN ?

NordVPN ne fournit aucun délai spécifique pour l'effectivité du remboursement. Il promet toutefois de traiter les demandes le plus rapidement possible, grâce notamment à l'automatisation du processus de vérification. L'entreprise passera par le même mode de paiement que celui que vous avez utilisé à l'achat pour vous rembourser, sauf si une loi l'empêche d'utiliser ce moyen de paiement spécifique.

Quelles sont les fonctionnalités accessibles pendant la période d’évaluation ?

Contrairement aux VPN gratuits, NordVPN propose l’ensemble de ses fonctionnalités et n’impose aucune limite de bande passante ou de volume de données pendant la période d’évaluation.

C’est donc un excellent moyen de découvrir tout le potentiel de l’application sans vous engager entièrement. De plus, contrairement aux solutions gratuites, vous bénéficiez d’une garantie de confidentialité et de sécurité de vos informations. Aucun risque de voir vos données être partagées avec des entités commerciales ou gouvernementales.

Pour rappel, NordVPN propose trois formules : basique, avancée et ultime. Elles sont habituellement proposées à environ 3 €, 4 € et 6 € par mois respectivement pour l’abonnement de 2 ans. La formule de base inclut le VPN, une protection anti-menaces et peut être utilisée sur jusqu’à 10 appareils.

La formule avancée propose des options de protection supplémentaires, ainsi qu’un gestionnaire de mot de passe. Enfin, la formule ultime offre en plus un espace de stockage Cloud sécurisé de 1 To ainsi qu’une assurance cyber-risques sans surcout, avec une couverture allant jusqu’à 5000 €.