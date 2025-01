Utiliser un VPN est-il légal en France ? Ce qu’il faut savoir

Vous souhaitez utiliser un VPN en France ou depuis l'étranger, mais doutez de la légalité d'un tel outil ? Voici les réponses à vos questions et découvrez une méthode permettant de dissimuler le fait que vous utilisez un VPN.

De plus en plus d'utilisateurs ont recours à un fournisseur de VPN pour se connecter à internet. Il faut dire que ce type de plateforme rend bien des services, permettant de protéger ses données et sa vie privée lors de la navigation, d'accéder à des contenus géorestreints ou même dans certains cas de bloquer les traqueurs et la publicité sur les sites web. Mais se pose la question de la légalité de ces VPN : la loi autorise-t-elle leur utilisation en France ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Est-ce légal d'utiliser un VPN en France ?

En France, aucune loi n'interdit d'utiliser un VPN. D'ailleurs, de très nombreuses entreprises et certaines branches de l'administration ont recours à la technologie VPN afin de renforcer leur sécurité. Les particuliers ont, eux aussi, le droit de souscrire à une solution VPN, pour dissimuler leur adresse IP réelle ou chiffrer leur trafic.

Par contre, toute activité illégale en temps normal le reste bien évidemment quand vous utilisez un VPN. Le téléchargement illégal d'œuvres protégées n'est par exemple pas permis. Pour résumer, vous pouvez utiliser un VPN pour réaliser sur internet tout ce que vous faites d'habitude. Et en cas d'infraction, le recours à un VPN ne constitue pas un fait aggravant.

Reste un cas spécifique : celui des contenus protégés par le droit d'auteur, d'exploitation et de diffusion. Vous souhaitez regarder un film qui est disponible sur Netflix aux États-Unis et pas en France en passant par un VPN ? En théorie, vous n'en avez pas le droit. En pratique, la loi française ne prévoit pas de sanction pour ce cas spécifique.

Puis-je utiliser un VPN dans le monde entier ?

Gare à vous si vous êtes en déplacement, certains pays interdisent strictement l'usage de VPN. Suivant l'endroit où vous êtes, vous encourez de sérieux risques si vous tentez de vous connecter à internet par le biais d'un VPN, surtout au vu de la situation géopolitique actuelle. Les VPN sont illégaux en Biélorussie, en Irak, en Corée du Nord, en Oman et au Turkménistan.

En Russie, ils sont fortement restreints. Les VPN ont l'obligation de respecter la censure d'état et de bloquer l’accès aux sites interdits par le gouvernement russe. En Chine et en Inde, les fournisseurs de VPN sont tenus de collecter et de partager les données de leurs utilisateurs, ce qui entre en contradiction avec l'intérêt d'utiliser un VPN. La Turquie, les Émirats arabes unis, l'Ouganda, le Venezuela et l'Égypte restreignent également l'usage des VPN.

Pour les pays dans lesquels les fournisseurs de VPN doivent partager les informations de leurs clients au gouvernement et aux agences de renseignement, une alternative est de se connecter à un serveur situé dans un pays voisin. Les données n'étant pas stockées dans le pays en question, la loi nationale ne peut pas s'y appliquer. Une autre option est de se connecter à un serveur VPN virtuel, qui n'est pas situé physiquement dans le pays, mais qui attribue bien une adresse IP de celui-ci. Un service comme Surfshark propose ce type de fonctionnalité. Ce faisant, vous êtes toujours détecté dans le pays à l'accès restreint, mais vos données ne lui sont pas accessibles.

Comment cacher le fait que l'on utilise un VPN ?

Votre fournisseur d'accès à internet sait que vous utilisez un VPN, car il va remarquer en analysant votre activité que tout votre trafic est chiffré. Dans l'autre sens, les sites web et les plateformes de streaming mettent parfois également en place des outils de détection de VPN. Ils peuvent alors vous refuser l'accès lorsque vous vous connectez en passant par un VPN.

Plusieurs raisons peuvent vous pousser à empêcher un tiers de savoir que vous utilisez un VPN. Si vous vous trouvez dans un pays qui interdit les VPN par exemple. Ou pour accéder à des contenus qui ne sont pas disponibles depuis votre localisation et qui bloquent les connexions VPN standard.

Dans un cas comme dans l'autre, il existe une solution : les serveurs obfusqués. Quelques services VPN premium comme Surfshark fournissent à leurs utilisateurs des serveurs VPN furtifs, qui ne trahissent pas une connexion VPN. Des technologies d'obscurcissement permettent de donner l'impression que les données chiffrées entrantes et sortantes sont en fait totalement normales. Pas d'inquiétude, il s'agit seulement de maquiller votre trafic internet, mais votre connexion reste toujours chiffrée.

Pour ses performances, ses fonctionnalités avancées, le nombre important de serveurs et de localisations disponibles, sa politique no log et la possibilité de l'installer sur un nombre illimité d'appareils avec un seul compte, Surfshark est l'un des meilleurs fournisseurs de VPN du marché. Ses serveurs virtuels et obfusqués, en plus du Dynamic MultiHop pour profiter d'une connexion double VPN à la sécurité renforcée, en font un choix pertinent pour rester le plus discret possible. Et pour couronner le tout, Surfshark est l'un des services VPN les moins chers du marché, avec des offres démarrant à seulement 2,19 euros par mois.

