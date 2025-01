Quel VPN choisir pour télécharger via les torrents ?

VPN et torrent vont généralement de pair. La plupart des amateurs de téléchargements P2P ont recours à ce type de solution pour préserver leur anonymat. Mais dans ce domaine, un bon VPN doit répondre à des critères bien précis comme la confidentialité, la sécurité et les performances.

Choisir le meilleur VPN pour les torrents n’est pas aussi évident qu’on pourrait le croire. Il ne suffit pas d’opter pour la première solution qui se présente. En effet, tous les VPN ne sont pas compatibles avec ce type de téléchargement. De plus, beaucoup d’entre eux ne respectent pas les conditions strictes de confidentialité qui sont indispensables pour les amateurs de P2P.

Pourquoi un VPN est indispensable pour le téléchargement de torrents ?

Quand on parle de torrent, l’aspect illégal des téléchargements est ce qui nous vient généralement à l’esprit. Mais en réalité, le torrenting n’est qu’une méthode de téléchargement qui repose sur le partage de fichiers en pair-à-pair (P2P).

Ce type de téléchargement n’est pas illégal en soi, bien au contraire. Mais le problème est que de nombreux internautes l’utilisent pour s’échanger du contenu illégal, ou plus précisément du contenu protégé par des droits d’auteur.

VISITER LE SITE NORDVPN

La pratique tombe donc sous le coup de la loi dans ce cas particulier. C’est la raison pour laquelle l’ancienne Hadopi devenue Arcom mène une lutte acharnée contre les internautes qui s’y adonnent. Mais parce que le téléchargement torrent n’est pas toujours illégal, il faut pouvoir séparer les bons adeptes des mauvais.

Cette mission passe forcément par une analyse des activités en ligne des internautes, avec la coopération des FAI. C’est ce qui explique la grande popularité des VPN auprès des amateurs de téléchargements P2P.

En effet, l’utilisation des VPN permet de préserver son anonymat sur Internet en changeant d’adresse IP. Mais ce type de solution permet également de chiffrer le trafic internet, ce qui rend intraçables les activités en ligne des utilisateurs, y compris par leurs fournisseurs d’accès internet.

dès 3.25€ Satisfait ou remboursé 30 jours 6344 serveurs 10 connexions simultanées maximum 111 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 75% 3.25€/ mois Pendant 25 mois Souscrire - 62% 4.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 12.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Comment choisir un VPN pour le téléchargement torrent ?

Un bon VPN pour le torrent doit répondre à plusieurs critères. Les plus importants sont : la confidentialité, les performances et la sécurité. Mais avant cela, il faut préciser que tous les VPN ne permettent pas de faire ce type de téléchargement.

Support du P2P/torrent

La première chose à vérifier est donc si le fournisseur de service autorise le torrenting. Les VPN compatibles disposent de serveurs optimisés pour ce genre d’activité.

Vitesse de téléchargement

Un bon VPN doit offrir des débits confortables, même pour le torrent. Seule une évaluation réelle des performances permet de s’en faire une idée. Mais en règle générale, plus il y a de serveurs disponibles, plus il y a des chances de profiter de bonnes vitesses grâce à une meilleure répartition des charges.

Politique de non-journalisation

C’est le critère le plus important pour ceux qui misent sur la confidentialité. Si les VPN permettent de cacher vos activités en ligne, les fournisseurs de services VPN peuvent quand même accéder à certaines informations comme les logs d’activités (sites visités, fichiers téléchargés, adresse IP réelle, horaires de connexion et de déconnexion, etc.).

La politique de No Log ou de non-journalisation signifie que le fournisseur n’enregistre aucune de ces informations. Si elles ne sont pas conservées, il n’y a donc aucun moyen d’y accéder à postériori.

Le pays du fournisseur de service

Le siège de l’entreprise qui fournit votre service de VPN a une grande importance. En effet, certaines juridictions sont très contraignantes et peuvent forcer les fournisseurs à conserver un log d’activités des internautes et à les fournir sur demande.

Il faut donc choisir un VPN dont le fournisseur se situe dans un pays favorable à la vie privée et où ce genre de contraintes n’existent pas (la Suisse et le Panama, par exemple).

Protection contre les fuites de DNS

Vous avez beau utiliser un VPN, une fuite de DNS peut dévoiler vos activités en ligne. Il est donc important d’utiliser un VPN qui propose une fonctionnalité de protection contre les fuites de DNS.

Kill Switch

Si vous utilisez un VPN, des déconnexions inattendues peuvent se produire entre vos appareils et les serveurs. Quand cela se produit, vous perdez momentanément la protection du VPN. Heureusement, la fonctionnalité Kill Switch permet de couper systématiquement la connexion internet quand le VPN se déconnecte afin d’éviter toute fuite de données.

Le split tunneling

Cette fonctionnalité permet de créer un tunnel VPN uniquement pour certaines applications. Si vous souhaitez garder votre adresse IP réelle et utiliser le VPN uniquement pour le téléchargement torrent, cette fonctionnalité vous sera utile.

Quel VPN choisir pour le torrent ?

Un bon VPN pour le torrent doit respecter tous les critères énumérés précédemment. Et ces particularités, on ne les retrouve pas avec les VPN gratuits. D’abord, parce que ces derniers sont limités en volume pour leur grande majorité. Et ensuite, parce qu’ils n’offrent pas les garanties de confidentialité et de sécurité que l’on retrouve avec les VPN payants.

dès 3.25€ Satisfait ou remboursé 30 jours 6344 serveurs 10 connexions simultanées maximum 111 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 75% 3.25€/ mois Pendant 25 mois Souscrire - 62% 4.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 12.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Privilégiez donc les VPN payants, comme NordVPN, qu’on ne présente plus. Ce dernier respecte tous les critères cités plus haut : il offre de bons débits (choisissez de préférence un serveur proche de votre localisation réelle), des normes de sécurité parmi les plus solides ou encore une politique stricte de non-journalisation. De plus, son siège est situé au Panama qui est une juridiction non-contraignante. De plus, le pays ne fait pas partie des alliances de surveillance et de renseignements ( 5 Eyes, 9 Eyes, 14 Eyes, etc.).

NordVPN dispose de plus de 7100 serveurs répartis dans 118 pays différents. Quasiment tous ces serveurs sont compatibles et optimisés pour les torrents. L’application dispose également de la protection contre les fuites de DNS et propose le split tunneling. NordVPN coûte en moyenne 3 € par mois pour la formule de base en choisissant un abonnement de deux ans.