Huawei souhaite remplacer Android par HarmonyOS et commence à tester ses propres puces

Huawei fabrique ses propres smartphones, son propre OS et s'apprête désormais à utiliser ses propres SoC pour appareils portables. Les sanctions américaines de 2020 n'auront pas réussi à faire disparaître le géant chinois.

Bien qu’à travers sa filiale HiSilicon, Huawei sache fabriquer ses propres puces pour smartphones et autres équipements de réseau, les sanctions imposées depuis 2020 par Washington sur l’utilisation de technologies américaines clés nuisent beaucoup à son expansion. Ce coup dur n’a toutefois pas fait disparaître le géant chinois, qui a continué de se développer grâce à son marché intérieur.

Dans sa quête de solutions alternatives pour continuer à innover et proposer des produits attractifs aux clients du monde entier. Il se murmure que Huawei aurait commencé à tester ses propres puces. Ces dernières compléteront idéalement les Huawei Mobile Services, les API destinées à remplacer les Google Mobile Services. À la place d’Android et de chacune de ses applications et API, l’entreprise de Shenzhen souhaite proposer un service équivalent made in Huawei. Petal Maps, par exemple, prendrait la place de Google Maps.

Huawei veut proposer un écosystème logiciel et hardware complet et fabriquer ses propres puces

Un peu à la manière d’Apple, Huawei pourrait bientôt fabriquer ses propres smartphones, son propre OS, Harmony OS, et ses processeurs maison. Précisons que peu de marques de smartphones s’attaquent frontalement aux mastodontes Android et iOS. Lorsqu’il s’agit de personnaliser les interfaces de leurs produits, elles se contentent toutes d’ajouter une surcouche logicielle à Android, à l’instar de Xiaomi avec MIUI 14.

Les puces Kirin développées par HiSilicon sans aucune technologie étasunienne seront-elles à la hauteur de ce que proposent Qualcomm et ses Snapdragon 8 Gen 2 ou encore Apple et son A16 Bionic ? Il est impossible de le dire pour l’heure, et le développement de puces et de processeurs performants est une tâche notoirement compliquée. Cela étant dit, Huawei a, par le passé, démontré une réelle capacité à innover et à bousculer les compagnies bien établies.

Source : Giz China