Pour Noël, Amazon propose le casque audio Beats Solo Pro à prix imbattable

A quelques semaines de Noël, Amazon propose une belle réduction sur le casque audio Beats Solo Pro. S'il faut habituellement débourser 279,99 € pour s'en équiper, il est possible grâce à une réduction immédiate de 120 euros accordée par le géant du e-commerce de l'acheter au prix imbattable de 159 euros.

Dans le cadre des Ventes Flash Amazon de Noël, il est possible de se procurer le casque audio sans fil Beats by Dr. Dre, le Beats Solo Pro à prix canon. Il est en ce moment affiché à 159 euros au lieu de 279,99 euros en moyenne soit une réduction immédiate de 120 euros ! A ce tarif contenu, c'est tout simplement la meilleure offre du marché. Si vous êtes intéressé, nous vous conseillons de ne pas trop perdre de temps puisque les pièces en stock risque de s'écouler à la vitesse de l'éclair.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, ce modèle haut de gamme est doté de la technologie de réduction de bruit active qui offre une immersion des plus totale et permet d'isoler le son lorsque vous utiliser le casque dans des environnements bruyants. Très endurant, il offre en outre une autonomie très confortable pouvant atteindre jusqu'à 22 heures d'écoute et jusqu'à 40 heures lorsque les modes réduction active du bruit et transparence sont désactivés.

On retrouve la puce Apple H1 pour casques et écouteurs ainsi que de la technologie Bluetooth classe 1 pour une portée plus élevée et moins de pertes de connexion. Tout comme le Beats Solo 3, il est compatible avec les appareils tournant sous iOS et Android. Ce modèle se démarque de par la présence de ses commandes mains libres. Enfin, pour aller plus loin, vous pouvez également jeter un œil à notre guide d'achat des meilleurs casques audio Bluetooth à réduction de bruit active.