AMD : le prix des Radeon RX 6000 sont en chute libre juste avant la sortie des RX 7000

Il n’y a jamais eu de meilleurs moments pour craquer pour une carte graphique AMD de dernière génération. En effet, les RX 6000 s’affichent toutes en ce moment à des prix affolants (dans le bon sens du terme) chez les revendeurs. La sortie très prochaine de leurs successeures, les RX 7900 XT et RX 7900 XTX, y est bien évidemment pour quelque chose.

Vous voulez changer de carte graphique mais trouvez les derniers modèles horriblement chers ? Vous avez bien fait d’attendre, parce que c’est le moment ou jamais de vous laisser tenter par les RX 6000. En effet, comme l’ont repéré nos confrères de Wccftech, les prix de la (bientôt) ancienne génération de GPU AMD n’ont jamais été aussi bas chez les revendeurs.

Bien sûr, le Black Friday joue un rôle prépondérant dans cette affaire, mais ce dernier n’est pas la seule cause derrière cette chute des prix. Si vous lorgnez sur les cartes graphiques AMD, vous n’êtes probablement pas passé à côté de la présentation des Radeon RX 7000 XT et RX 7000 XTX, qui a eu lieu il y a quelques semaines. La nouvelle génération de cartes graphiques ne va donc pas tarder à sortir, et cela se répercute nécessairement sur les tarifs des grandes sœurs.

Le prix des Radeon RX 6000 n’a jamais été aussi bas

Ainsi, la RX 6900 XT, le modèle le plus puissant de la gamme, est disponible actuellement à seulement 629 dollars. Il s’agit d’une véritable affaire sachant que ses remplaçantes seront commercialisées 200 à 300 dollars de plus. Mais ça ne s’arrête pas là, loin de là. La RX 6800 XT, le modèle en dessous, s’affiche à presque 100 dollars de moins, à savoir 539 dollars. Il va être difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix en cette fin d’année.

Sur le même sujet — RX 7900 : AMD profite de la sortie de la RTX 4080 pour s’attaquer directement à Nvidia

Du reste, les prix continuent de plonger jusqu’à être ridiculement bas si l’on compare aux pires heures du marché des cartes graphiques lors de ces deux dernières années : 349 dollars pour la RX 6700 XT, 249 dollars pour la RX 6650 XT, 209 dollars pour la RX 6600… Il fut un temps où l’on pensait presque que ces prix ne seraient plus possibles. Il ne vous reste plus qu’à déterminer si ces cartes graphiques en valent la peine.

Source : Wccftech