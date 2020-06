Nitro 50 : Acer présente un PC de jeu puissant et abordable

Acer a présenté ses nouveautés lors de sa conférence annuelle [email protected] Si les annonces ont été plutôt maigres en ce qui concerne le segment du jeu, on pourra noter l’arrivée d’un PC fixe puissant vendu à un prix très raisonnable : le Nitro 50.

Les produits gamings d’Acer sont divisés en deux catégories : la gamme Predator, qui offre les dernières nouveautés de la marque en termes d’innovation, et la gamme Nitro, qui elle se veut moins chère. Le Nitro 50, nouvel ordinateur d’Acer, est un PC fixe qui cherche à séduire les petits budgets.

Dans un petit châssis de 18 litres au design soigné, Le Nitro 50 propose un processeur Intel Core i7 de 10e génération et une Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER (en attendant la série 30XX). L’acheteur peut faire le choix de mettre jusqu’à 64 Go de RAM ainsi qu’un SSD NVMe de 1 To de mémoire et jusqu’à deux HDD de 3 To.

Cet ordinateur fixe de milieu de gamme sera vendu en juillet à partir de 799 euros.

Remise à jour des gammes

En marge de l’annonce du Nitro 50, Acer a également annoncé rafraîchir les ordinateurs portables gaming de son écurie. Ils se dotent logiquement des derniers composants en date.

L’Helios 700 (17,3 pouces) est désormais équipé d’un processeur Intel Core i7-10875H ou Intel Core i9-10980HK ainsi que d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2080 Super ou RTX 2070 Super. L’Helios 300 (15,6 pouces) peut lui aussi embarquer un processeur Intel Core i7 de 10e génération ainsi qu’une RTX 2070 Max-Q design. Le Nitro 7 proposera lui une RTX 2060 au max, compromis parfait pour jouer en full HD.

Le Tritton 300, seul PC a proposer une vraie nouveauté pour son modèle, embarquera lui un écran de 15,6 pouces en full HD avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un processeur Intel Core de 10e génération ainsi qu’une RTX 2070 max-Q au maximum. Il sera vendu en juillet à un prix de départ fixé à 1400 euros.