Nissan a une super idée pour augmenter l’autonomie des voitures électriques, et ça ne concerne pas leurs batteries

Alors que tous les fabricants se concentrent sur les batteries pour augmenter l'autonomie des véhicules électriques, Nissan adopte une approche originale avec une nouvelle technologie de peinture rafraîchissante.

L'autonomie des véhicules électriques est sans doute la principale préoccupation des conducteurs et des futurs acheteurs. De nombreux fabricants cherchent à repousser ces limites en investissant dans la recherche pour les batteries. Par exemple, l'entreprise Talent New Energy a développé un prototype à électrolyte solide avec des propriétés exceptionnelles. Cette avancée permet d’atteindre jusqu'à 2 000 km d’autonomie avec sa densité énergétique supérieure.

Nissan, quant à lui, adopte une approche originale. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les batteries, la société teste une nouvelle technologie de peinture rafraîchissante. Développée en collaboration avec Radi-Cool, un spécialiste dans le domaine, celle-ci est conçue pour réduire la chaleur à l'intérieur des véhicules, un avantage particulièrement bénéfique pour les voitures électriques. Les premiers tests ont été effectués à l'aéroport international de Tokyo, où elle a été appliquée sur un véhicule de service Nissan NV100 pour évaluer ses performances en conditions réelles.

La peinture de Nissan réduit la chaleur de 12°C à l'extérieur du véhicule

Les résultats des tests sont prometteurs. Comparé à un véhicule peint de manière traditionnelle, le Nissan NV100 équipé de la peinture rafraîchissante a montré une réduction de 12°C sur les surfaces extérieures et de 5°C à l’intérieur après une exposition prolongée au soleil. Cette technologie vise donc à réduire l'utilisation de la climatisation.

En diminuant la dépendance à la climatisation, ces véhicules peuvent gagner quelques précieux kilomètres d'autonomie supplémentaire. La peinture utilise des matériaux composites synthétiques dotés de propriétés exceptionnelles. Ces derniers permettent de réfléchir les rayons infrarouges et de réduire le transfert de chaleur aux surfaces du véhicule. Ils rendent ainsi l'habitacle plus frais et plus confortable pour les passagers.

Développée depuis 2021, cette peinture a nécessité des tests sur plus de 100 échantillons. Les ingénieurs de Nissan travaillent actuellement avec une couche de 120 microns, soit environ six fois plus épaisse que celle d’une peinture automobile classique. Elle doit aussi répondre aux normes de l’industrie, notamment la résistance au sel, aux éraflures et aux réactions chimiques. Si cette technologie continue de prouver son efficacité, elle pourrait devenir une caractéristique standard dans les futures voitures électriques car elle contribue à une meilleure efficacité énergétique et à un plus grand confort pour les utilisateurs.

Source : Nissan