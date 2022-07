Nintendo : un fan dépense 40 000 dollars en action pour demander une suite à F-Zero

Un fan invétéré de Nintendo a dépensé pas moins de 40 000 dollars en actions du géant japonais, dans l'espoir de pouvoir demander aux actionnaires de BigN de lancer un nouveau jeu F-Zero.

Nintendo fait partie des éditeurs de jeux vidéo les plus populaires au monde, à l'origine de licences cultes comme Super Mario, The Legend of Zelda, StarFox, Metroid Prime, Pokémon ou encore F-Zero. BigN a des millions de fans autour du globe, et certains d'entre-eux rendent d'ailleurs hommage à la société japonaise avec de beaux projets, comme ce fan de Zelda qui a recréé la carte complète du jeu NES avec 25 000 briques LEGO.

Bon, il faut aussi reconnaître que les rapports entre les fans et Nintendo sont parfois… compliqués. Nintendo n'aime pas vraiment qu'on exploite ces licences sans autorisation, même si le projet en question est une déclaration d'amour envers les jeux de l'entreprise. Nintendo a par exemple récemment déposé 500 plaintes contre une chaîne YouTube qui diffusait des musiques de jeux cultes de l'éditeur. En avril 2022, on se souvient également que Nintendo avait traqué les fans qui publient des théories sur le scénario du film Super Mario.

Mais l'histoire est du jour est bien différente. Un grand amoureux des jeux Nintendo a dépensé plus de 40 000 dollars en actions du constructeur. La raison ? Après avoir acheté une pack d'actions (soit 100 actions), il a eu la possibilité d'assister à l'assemblée annuelle des actionnaires de Nintendo. On lui a confirmé qu'en “bonus”, il aurait peut-être l'occasion de poser une question au directoire de l'entreprise.

40 000 $ dépensés en actions pour poser une question à Nintendo

Ce fan a ainsi pu demander à Shuntaro Furukawa, le président actuel de Nintendo, si la société avait envisagé de relancer certaines franchises en sommeil depuis trop longtemps, comme F-Zero, la célèbre série de jeux de courses futuristes (aucun nouveau jeu F-Zero n'est sorti depuis 2004).

Le PDG a pris le temps de répondre au joueur : “Il est difficile, d'un point de vue réaliste, de développer de nouveaux titres et remakes, y compris des suites, pour chaque jeu Nintendo que les gens demandent, mais nous sommes très reconnaissants et apprécions les attentes de nos fans pour nos jeux”, a assuré Shuntaro Furukawa.

Le directeur général China Takahashi a ajouté que Nintendo avait été régulièrement sollicité pour développer des remakes et des nouveaux titres, qui étaient déjà sur les rails dans le plus grand secret. “Nous ne pouvons pas vous dire s'il y a des plans pour de futurs remakes d'un jeu spécifique, mais, pendant le développement, nous pensons toujours à diverses possibilités que les joueurs peuvent apprécier”. En d'autres termes, il faut garder espoir pour un éventuel remake ou nouvel épisode de F-Zero.

