Les Nintendo 3DS et Wii U sont définitivement mortes, les stores ferment aujourd’hui

C’est aujourd’hui que l’eShop de la Wii U et de la Nintendo 3DS ferme, condamnant de fait les deux consoles japonaises. Avec cette fermeture, ce sont environ 1000 jeux qui vont disparaître de la circulation.

C’est un triste jour pour la préservation du jeu vidéo. Nintendo avait annoncé la sentence en février 2022, elle est effective aujourd’hui. À compter de ce jour, vous ne pourrez plus accéder à l’eShop de la Nintendo 3DS et de la Wii U. De fait, tous les jeux des deux consoles ne pourront plus être achetés au format dématérialisé. Pour récupérer les pépites de cette époque, il n’y a désormais plus d’autre choix que de se tourner vers le marché de l’occasion.

Pour les titres existant en format physique, la fermeture des stores est déjà dramatique en elle-même. Mais pour les nombreux jeux disponibles uniquement en format dématérialisé, c’est une véritable hécatombe. D’après une estimation de Video Games Chronicles, ce sont environ 1000 jeux qui disparaissent purement et simplement de la circulation aujourd’hui.

La Nintendo 3DS et la Wii U sont mortes, vive la Nintendo 3DS et la Wii U

En effet, il faut également compter les jeux disponibles via la Console virtuelle de la Wii U et de la Nintendo 3DS, qui permettait de (re) découvrir 530 jeux rétros, qui plus est gratuitement. Si la Nintendo Switch dispose elle aussi de ses propres émulateurs, payants en revanche, VGC précise que 335 ne sont pas encore proposés sur ces derniers. Et il y a peu de chance que la firme japonaise se penche un jour dessus.

C’est un lieu commun de dire que les géants du jeu vidéo ne fournissent que peu d’efforts pour préserver leur héritage, mais les événements comme ceux de ce 27 mars sont toujours un coup dur pour les amateurs des consoles concernées. À moins d’avoir acheté au dernier moment tous les titres sortis sur ces dernières, c’en est fini de découvrir sur le tard, du moins légalement, les jeux qui ont fait les belles heures de ces consoles.

Pour rappel, si vous n’avez pas encore récupéré l’argent stocké sur votre compte eShop, il vous reste encore un an pour le fusionner avec votre porte-monnaie de votre Nintendo Switch.