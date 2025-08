Vous ne devinerez jamais le nombre record de Switch 2 que Nintendo a vendu, pourtant rien n’était joué

Après des années d’attente, la Nintendo Switch 2 est enfin sortie le 5 juin 2025. À l’occasion du partage de ses résultats financiers, Big N vient de dévoiler le nombre record de Switch 2 qu’il a vendu.

Nintendo vient de partager ses résultats financiers couvrant avril à juin 2025 – le premier trimestre de l’année fiscale 2025-2026 donc. Cela nous permet de faire le point sur les ventes de sa dernière console lancée le 5 juin dernier : la Switch 2.

Pour rappel, la Switch d’origine avait été un succès surprise, qui allait bien au-delà de Big N : au fil du temps, elle s’est imposée comme la deuxième console la plus vendue de l’histoire, la PS2 étant détentrice du titre. Alors, la Switch 2 est-elle la digne héritière de sa précurseure ?

Switch 2 : un nombre de ventes record

Nintendo a vendu un nombre record de Switch 2. En moins d’un mois, soit entre le 5 et le 30 juin, la Switch 2 s’est vendue à 5,82 millions. Et Big N confirme qu’en sept semaines, les chiffres ont grimpé au-dessus des 6 millions. C’est le meilleur démarrage pour l’une des consoles de la firme nippone. À titre de comparaison, les ventes de la Switch d’origine, dont le lancement était déjà considéré comme un succès, n’avaient culminé « qu’à » 2,6 millions sur le même laps de temps. Avec quasiment 6 millions de ventes pour la Switch 2, c’est donc plus du double de la Switch. D’après Oscar Lemaire, journaliste chiffres et histoire du jeu vidé, sur Bluesky, il s’agit même du « plus gros démarrage de l’histoire des consoles de jeux », la PS4 et la PS5 n’ayant atteint au moment de leur lancement « que » 4,5 millions de ventes en un mois et demi.

C’est donc un démarrage en trombe, tant pour la Switch 2 que pour son jeu de lancement Mario Kart World. Avec 5,63 millions d’exemplaires vendus, c’est quasiment un jeu par console. Mais aussi « 65 % du total des jeux Switch 2 distribués ». Toujours selon Oscar Lemaire, le chiffre d’affaires de Nintendo décolle de 132 %, atteignant ainsi les 3,3 milliards d’euros. Pour savoir si Nintendo transformera l’essai, les prochains mois seront décisifs. Big N semble mettre toutes les chances de son côté avec ses prochaines sorties de l’année : Metroid Prime 4: Beyond, Hyrule Warriors: Les chronique du sceau cet hiver et Légendes Pokémon : Z-A le 16 octobre 2025.

Restons prudents cependant, si Nintendo a réussi son démarrage turbo, rien ne lui garantit l’autoroute du succès. Des obstacles pourraient lui barrer la route, tels que l’évolution des prix du marché. Pour rappel, Nintendo avait déclaré en avril que des « ajustements de prix pour tout produit Nintendo sont également possibles à l'avenir ».