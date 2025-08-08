Nintendo lance une collection de produits dérivés Mario mignonne à croquer

Nintendo enrichit l’univers de Super Mario en lançant My Mario, une nouvelle collection de produits dérivés pensée pour les enfants et leurs parents. Que vous soyez collectionneur, parent attentionné, ou grand-parent gâteau, il y a fort à parier que vous trouverez votre bonheur dans cette gamme diversifiée.

Nintendo poursuit le développement de la marque Super Mario et vient marcher sur les plates-bandes de Disney en lançant My Mario, sa nouvelle gamme de produits dérivés interactifs à destination des tout-petits et de leurs proches.

La force de cette nouvelle série de produits semble résider dans sa diversité et son approche tant ludique qu’utile et pédagogique. Jouets traditionnels, lecture interactive, application intuitive, épisodes de série d’animation en stop motion, fournitures pour les tout-petits et articles de consommation courante, Nintendo met toutes les chances de son côté pour s’imposer dans les chambres d’enfants en favorisant l’interaction avec leurs parents.

My Mario, une nouvelle gamme de produits Super Mignonne pour les tout-petits

Parmi les produits phare de cette nouvelle gamme My Mario, on retrouve un ensemble de blocs de bois sur l’univers du plombier moustachu conçus pour faire travailler aux petits leur motricité. Les enfants et leurs parents pourront retrouver Mario, la Princesse Peach, Yoshi ou encore Luigi et ces personnages serviront également d’amiibo dans les jeux compatibles, mais aussi des éléments emblématiques de Super Mario, tels que l’étoile, la carapace verte ou le bloc ?. Quant aux prix, au Japon un petit set de blocs sera à environ 18 € (2980 yens) et pour un grand, les Japonais devront débourser 19980 yens, soit 120 € environ. Le deuxième produit mis en avant par Big N est un livre cartonné intitulé Hello Mario !. Parents et enfants pourront interagir avec celui-ci en manipulant le visage du héros de Nintendo. Il coûtera au Japon environ 11 € (1870 yens).

Nintendo sort également pour l’occasion une application gratuite disponible sur smartphone et sur Nintendo Switch et Switch 2, baptisée une fois encore « Hello Mario ». Elle permettra aux petits de s’amuser intuitivement avec le visage de Mario, qui réagira différemment selon les commandes du joueur. Là encore, Nintendo semble jouer sur la nostalgie des parents, puisque l’application n’est pas sans rappeler l’écran titre de Super Mario 64. Enfin, l’entreprise nippone lance sa propre série d’animation en stop motion, It’s me, Mario ! avec des épisodes d’environ une minute adaptés aux enfants, disponibles à la fois sur le site officiel My Mario, mais aussi sur les réseaux sociaux – YouTube et Instagram.

D’autres types de produits, tels que des vêtements, de la vaisselle, des fournitures pour les tout-petits (grenouillère, pochette à couches, anneau de dentition…) et des peluches feront aussi partie de l’aventure My Mario. Commercialisés au Japon à partir du 26 août, une sortie à l’international est prévue pour certains produits en 2026.