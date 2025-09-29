“Boycottez la Switch 2” : pourquoi ces activistes lancent une grande opération contre Nintendo

Le groupe Gaming Consumer Rights appelle au boycott de la Switch 2 et prévoit des actions réelles. Il reproche plusieurs choses à Nintendo concernant sa nouvelle console, voici lesquelles.

Presque 4 mois que la Nintendo Switch 2 est sortie. Très attendue, plusieurs joueurs ont été refroidis lors de l'annonce du prix de la console : 469,99 € ou 509,99 € avec Mario Kart World en version numérique.

La hausse fait mal au portefeuille, mais n'empêche pas la Switch 2 de dépasser les 5,8 millions d'exemplaires vendus en moins d'un mois. En parallèle, certains font savoir leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent carrément comme de “la corruption dans le secteur des jeux vidéo“.

Le groupe Gaming Consumer Rights (GCR) appelle ainsi à boycotter la Switch 2. Pour ces activistes, “le jeu vidéo doit être accessible et divertissant pour tous, quels que soient le budget, le pays ou le mode de vie“, ce que la machine de Nintendo ne permet pas.

Les membres du groupe Gaming Consumer Rights encouragent le boycott de la Switch 2

“La Switch 2 est non seulement trop chère, mais elle met en péril les budgets des consoles et des jeux de l'industrie en donnant l'exemple de ce que les consommateurs sont prêts à supporter pour se divertir“, lit-on sur le site de GCR. Si le prix élevé de la console est cité, ce n'est pas le seul reproche formulé.

Le système des Game Key Cards, les cartouches vierges sur lesquelles vous téléchargez certains jeux Switch 2, est également dans la ligne de mire. Il est vu comme un moyen de déposséder le joueur du titre qu'il a acheté. De la même manière, le groupe souligne que Nintendo peut à tout moment décider de briquer votre Switch 2 sans que vous ayez votre mot à dire, ou presque.

Pour toutes ces raisons, et d'autres expliquées sur des pages dédiées, le groupe prévoit au moins deux manifestations. L'une en marge du Comic Con de New York qui débute le 9 octobre, l'autre lors de la cérémonie The Game Awards du 12 décembre. Gaming Consumers Rights rappelle que faire entendre sa voix a déjà abouti à des résultats concrets, en prenant l'exemple récent de la baisse du prix de Borderlands 4 et The Outer Worlds 2 de 80 à 70 dollars.