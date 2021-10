Nintendo Switch Online : l’émulation des jeux N64 est une catastrophe

Avec la publication de la mise à jour logicielle 13.1.0, le Nintendo Switch Online accueille l'Expansion Pack. Il permet aux abonnés de profiter de joueur à des jeux N64 et Megadrive en émulation sur la console hybride. Problème, l'émulation de Nintendo est catastrophique, entre des problèmes de performances, d'audio et d'input lag, sans oublier des soucis dans la gestion de la manette.

En septembre 2021, Nintendo crée la surprise en annonçant l'arrivée imminente de jeux Nintendo 64 et Megadrive via le Nintendo Switch Online. Pour en profiter, il faudra toutefois payer son abonnement mensuel plus cher, en souscrivant notamment à l'Expansion Pack de Nintendo. La facture grimpe donc à 50€ par an si vous voulez jouer aux classiques de la N64 et de la console de SEGA.

Si jamais la formule vous intéresse, sachez que ces titres cultes des années 80 et 90 sont disponibles depuis ce mardi 26 octobre 2021. Toutefois et au regard des premiers témoignages, on vous conseille d'attendre un peu avant de vous lancer. En effet, les retours concernant l'émulation offerte par Nintendo ne sont pas des plus positifs et les plaintes se multiplient actuellement sur Twitter.

En premier lieu, de utilisateurs rencontrent de sérieux problèmes d'input lag, soit le délai entre l'exécution de la commande sur la manette et son exécution à l'écran. Voyez par vous-même avec ce joueur qui doit composer avec un bonne seconde de latence sur The Legend of Zelda : Ocarine of Time. Des latences sur l'audio ont aussi été signalés sur MarioKart 64, avec un décalage conséquent de certains sons.

L'émulation des jeux N64 et Megadrive est loin d'être au point

Il faut rajouter à cela des problèmes de performances sur StarFox 64 tandis que certaines textures ne s'affichent pas sur MarioKart 64. Même constat sur Ocarina of Time, où certains effets graphiques sont carrément passés à la trappe. Comparez par vous-même sur ces deux photos, où l'on peut voir le reflet de l'arbre et de la maison qui ont totalement disparu sur la version émulée. On note également plusieurs problèmes concernant la disposition des touches pour émuler la manette N64 sur les joy-con.

Comme si cela ne suffisait pas, Nintendo a eu la bonne idée d'intégrer un mode multijoueur en ligne pour certains de ces titres rétro, comme MarioKart 64 par exemple. La firme nippone n'est pas connue pour proposer une expérience en ligne irréprochable (il suffit d'avoir jouer en ligne au moins une fois à Smash Bros Ultimate pour être terrorisé par le netcode), et les choses ne s'améliorent pas sur ces titres émulés. On peut voir de nombreux extraits sur la toile d'utilisateurs en train de batailler avec les lags et les problèmes de son en pleine course en ligne sur MarioKart 64.

Vous l'aurez compris, le service proposé par cette nouvelle formule premium n'est pas suffisamment au point pour justifier le passage en caisse. Ne reste plus à espérer que BigN propose rapidement un correctif pour régler tous ces bugs.