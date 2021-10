Nintendo Switch Online : les jeux N64 et Megadrive sont désormais disponibles

Il est désormais possible de jouer à des jeux de Nintendo 64 et Megadrive sur la Switch. La firme japonaise a déployé la mise à jour 13.1.0 qui prend en charge l’Expansion Pack annoncé. Le prix de l’abonnement grimpe ainsi à 50 €.

Le mois dernier, Nintendo a annoncé l’arrivée de jeux N64 et Megadrive sur la Switch. Celle-ci s’accompagne d’ailleurs de manettes dédiées. Les joueurs attendent depuis la mise à jour qui permettra d’en profiter. C’est désormais chose faite avec la version 13.1.0 du firmware, qui intègre donc l’offre Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Il est donc possible dès aujourd’hui d’installer la mise à jour pour découvrir toute une sélection de jeux rétros sur le store de Nintendo. Au programme : Mario Kart 64, Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Dr. Mario 64, Mario Tennis, Sin & Punishment, Star Fox 64, Win Back, Yoshi’s Story, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Sonic 2, Streets of Rage 2, et beaucoup d’autres.

Sur le même sujet : Nintendo Switch: la nouvelle mise à jour facilite la gestion du stockage

La Nintendo Switch propose désormais plusieurs jeux rétros

La mise à jour ajoute également l’accès au dernier DLC d’Animal Crossing : New Horizons. Enfin, Nintendo indique dans ses notes que la stabilité générale du système a été améliorée. Le constructeur n’entre cependant pas dans le détail à ce propos. Voici exactement ce qu’il écrit :

« Ajout du support pour Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack étend les cinq avantages de Nintendo Switch Online en donnant accès aux jeux Nintendo 64, au DLC payant Animal Crossing : New Horizons DLC payant sans frais supplémentaires, et des jeux rétro SEGA Genesis. Obtenez un abonnement à Nintendo Switch Online + Expansion Pack ou changez votre abonnement existant à Nintendo Switch Online à tout moment ! »

Rappelons que cet ajout ne se fait bien entendu pas gratuitement. Le prix de l’abonnement Switch grimpe ainsi à 50 € par an. Les joueurs auront toujours la possibilité de choisir l’offre standard, à 20 € par mois. Cette dernière a également des arguments en stock puisqu’elle donne notamment accès à une grande sélection de titres NES et SNES gratuitement.