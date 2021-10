Nintendo Switch Online : de nouveaux jeux N64 et une autre console culte en approche ?

Le Nintendo Switch Online va accueillir de nouveaux jeux N64 et MegaDrive. C'est en tout cas ce que révèlent des dataminers qui ont exploré de fond en comble le code source du service en ligne de Nintendo. En outre, ils ont également découvert des références à une autre console culte de BigN.

Comme vous le savez, Nintendo a lancé récemment son pack additionnel pour le Nintendo Switch Online. Pour 50 € par an, les joueurs peuvent donc profiter de jeux cultes de la N64 et de la MegaDrive en émulation sur leur Switch. Pour célébrer l'occasion, Nintendo a même mis sur le marché des répliques des manettes des deux célèbres consoles.

Les 9 titres N64 et les 9 jeux MegaDrive sont disponibles depuis ce mardi 26 octobre 2021. Ce lancement a d'ailleurs été entaché par de nombreux problèmes techniques liés à l'émulation de Nintendo, entre des soucis de performances, de l'input lag ou des latences avec l'audio. Quoi qu'il en soit, il est certain que BigN agrandira au fur et à mesure les jeux rétro disponibles sur son catalogue.

Des dizaines de jeux N64 et Megadrive en préparation

Et justement, des dataminers se sont amusés à explorer de fond en comble le code source du Nintendo Switch Online. Ils y ont trouvé des références à 38 titres Nintendo 64 et à 52 jeux MegaDrive. Pas de noms précis à se mettre sous la dent malheureusement, mais on peut espérer voir arriver des jeux cultes encore absents de la sélection, comme un certain GoldenEye 64. Déjà hâte de se dessouder dans la joie et la bonne humeur en écran séparé à quatre joueurs.

Toujours en se référant au code source du Nintendo Switch Online, les dataminers affirment avoir déniché une catégorie du catalogue liée à une console inédite. De fait, tout pense à croire que Nintendo pourrait prochainement proposer une autre machine en émulation. Du côté des dataminers, on penche pour la GameBoy. De notre côté, on espère évidemment voir un jour la GameCube débarquer sur le service de la firme nippone.

Bien entendu, il conviendra de prendre ses informations avec des pincettes, faute de déclarations officielles de Nintendo. Et vous, quelle console de Nintendo aimeriez-vous voir émulée via le Nintendo Switch Online ? Dites-le-nous dans les commentaires.

